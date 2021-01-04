طريقة عمل نجرسكو الدجاج بمذاق رائع وشهي أحلى من المطاعم

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طريقة عمل نجرسكو الدجاج ، نجرسكو الدجاج هو من الأكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة في الوطن العربي، ومحببة لدى جميع الأعمار. وهو من الأكلات المغذية والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة. وهو أيضا من الأكلات الغير تقليدية، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل من أجل التجديد والتنوع في الأكلات، واسعاد أفراد أسرتهم، وكسر الروتين، لذا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير نجرسكو الدجاج بمذاق مختلف ورائع.مقادير نجرسكو الدجاج
يتكون نجرسكو الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، وذات مذاق شهي، وهي كالآتي:
- جبنة موزاريلا.
مكونات تتبيلة الدجاج
- 2 صدور دجاج مقطعة مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة كبيرة روزماري مجفف (إكليل جبل).
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة زيت نباتي.
مكونات سلق المكرونة
- 460 جم مكرونة سباجيتي.
- ماء مغلي.
- رشة ملح.
مكونات الخضار
- حبة بصل كبيرة مفروم ناعم.
- حبات فلفل ألوان مفروم ناعم
- حبة فلفل حار مقطع شرائح.
- حبات مشروم مقطع شرائح.
- زيتون أسود مقطع شرائح.
مكونات صوص البشاميل
- 5 ملعقة كبيرة زبدة أو خليط من الزيت والزبدة.
- 5 ملعقة كبيرة دقيق.
- لتر ونصف حليب.
- ورقة غار.
- رشة فلفل أسود.
- رشة جوزة الطيب.
- 110 جم جبنة كريمي حسب الرغبة.
- قشطة حسب الرغبة.
يتم تحضير نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير، وبطريقة شهية جدا، وهي كالآتي:
- نحضر تتبيلة الدجاج، نحضر وعاء ونضيف إليه مكعبات الدجاج والملح والفلفل الأسود والبابريكا والرزوماري والثوم المهروس والكزبرة الجافة والزيت النباتي ونقلبهم جيدا، ثم نترك الدجاج جانبا.
- ثم نحضر المكرونة، نضع حلة على النار بها ماء مغلي، ثم نضيف المكرونة سباجيتي ورشة ملح، ونتركها حتى تستوي.
- عندما تستوي المكرونة نصفيها جيدا، ثم نغسلها بالماء البارد مرة واحدة حتى لا تلتصق مع بعضها البعض.
- ثم نحضر خليط الخضار، نضع حلة على النار ونضيف إليها 3 ملعقة كبيرة زيت والدجاج المتبل ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف إليها الخضار ونقلبهم جيدا، ثم نغطي الحلة ونترك المكونات حتى تنضج.
- ثم نحضر صوص البشاميل، نضع حلة على النار ونضيف إليها الزبدة والدقيق ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الحليب بالتدريج ونقلب جيدا حتى لا تتشكل كتل بالبشاميل، ثم نضيف ورقة غار والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف إلى الخليط جبنة كريمي وقشطة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط، ثم نرفعه من النار ونتركه يبرد قليلا.
- ثم نحضر صينية بيركس مقاس 35*25 سم وندهنها بالزيت، ثم نضيف طبقة رقيقة من البشاميل، ثم نصف كمية المكرونة، ثم طبقة بشاميل، ثم خليط الخضار بالدجاج، ثم نرش طبقة زيتون أسود، ثم طبقة جبنة موزاريلا، ثم نصف الكمية الأخرى من المكرونة، ثم طبقة بشاميل، ثم طبقة جبنة موزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة ونضعها في أرضية الفرن، وقبل استوائها بقليل نرفعها تحت الشواية حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها القليل من البقدونس، ثم تقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل نجرسكو الدجاج ، نجرسكو الدجاج هو من الأكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة في الوطن العربي، ومحببة لدى جميع الأعمار. وهو من الأكلات المغذية والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة. وهو أيضا من الأكلات الغير تقليدية، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل من أجل التجديد والتنوع في الأكلات، واسعاد أفراد أسرتهم، وكسر الروتين، لذا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير نجرسكو الدجاج بمذاق مختلف ورائع.مقادير نجرسكو الدجاج
يتكون نجرسكو الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، وذات مذاق شهي، وهي كالآتي:
- جبنة موزاريلا.
مكونات تتبيلة الدجاج
- 2 صدور دجاج مقطعة مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة كبيرة روزماري مجفف (إكليل جبل).
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة زيت نباتي.
مكونات سلق المكرونة
- 460 جم مكرونة سباجيتي.
- ماء مغلي.
- رشة ملح.
مكونات الخضار
- حبة بصل كبيرة مفروم ناعم.
- حبات فلفل ألوان مفروم ناعم
- حبة فلفل حار مقطع شرائح.
- حبات مشروم مقطع شرائح.
- زيتون أسود مقطع شرائح.
مكونات صوص البشاميل
- 5 ملعقة كبيرة زبدة أو خليط من الزيت والزبدة.
- 5 ملعقة كبيرة دقيق.
- لتر ونصف حليب.
- ورقة غار.
- رشة فلفل أسود.
- رشة جوزة الطيب.
- 110 جم جبنة كريمي حسب الرغبة.
- قشطة حسب الرغبة.
يتم تحضير نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير، وبطريقة شهية جدا، وهي كالآتي:
- نحضر تتبيلة الدجاج، نحضر وعاء ونضيف إليه مكعبات الدجاج والملح والفلفل الأسود والبابريكا والرزوماري والثوم المهروس والكزبرة الجافة والزيت النباتي ونقلبهم جيدا، ثم نترك الدجاج جانبا.
- ثم نحضر المكرونة، نضع حلة على النار بها ماء مغلي، ثم نضيف المكرونة سباجيتي ورشة ملح، ونتركها حتى تستوي.
- عندما تستوي المكرونة نصفيها جيدا، ثم نغسلها بالماء البارد مرة واحدة حتى لا تلتصق مع بعضها البعض.
- ثم نحضر خليط الخضار، نضع حلة على النار ونضيف إليها 3 ملعقة كبيرة زيت والدجاج المتبل ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف إليها الخضار ونقلبهم جيدا، ثم نغطي الحلة ونترك المكونات حتى تنضج.
- ثم نحضر صوص البشاميل، نضع حلة على النار ونضيف إليها الزبدة والدقيق ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الحليب بالتدريج ونقلب جيدا حتى لا تتشكل كتل بالبشاميل، ثم نضيف ورقة غار والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف إلى الخليط جبنة كريمي وقشطة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط، ثم نرفعه من النار ونتركه يبرد قليلا.
- ثم نحضر صينية بيركس مقاس 35*25 سم وندهنها بالزيت، ثم نضيف طبقة رقيقة من البشاميل، ثم نصف كمية المكرونة، ثم طبقة بشاميل، ثم خليط الخضار بالدجاج، ثم نرش طبقة زيتون أسود، ثم طبقة جبنة موزاريلا، ثم نصف الكمية الأخرى من المكرونة، ثم طبقة بشاميل، ثم طبقة جبنة موزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة ونضعها في أرضية الفرن، وقبل استوائها بقليل نرفعها تحت الشواية حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- ثم نخرجها من الفرن ونرش عليها القليل من البقدونس، ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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