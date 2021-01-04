طريقة عمل نجرسكو الدجاج بمذاق رائع وشهي أحلى من المطاعم

طريقة عمل نجرسكو الدجاج ، نجرسكو الدجاج هو من الأكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة في الوطن العربي، ومحببة لدى جميع الأعمار. وهو من الأكلات المغذية والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة. وهو أيضا من الأكلات الغير تقليدية، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل من أجل التجديد والتنوع في الأكلات، واسعاد أفراد أسرتهم، وكسر الروتين، لذا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير نجرسكو الدجاج بمذاق مختلف ورائع.

مقادير نجرسكو الدجاج

يتكون نجرسكو الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، وذات مذاق شهي، وهي كالآتي:

جبنة موزاريلا.

مكونات تتبيلة الدجاج

2 صدور دجاج مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة كبيرة روزماري مجفف (إكليل جبل).

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

مكونات سلق المكرونة

460 جم مكرونة سباجيتي.

ماء مغلي.

رشة ملح.

مكونات الخضار

حبة بصل كبيرة مفروم ناعم.

حبات فلفل ألوان مفروم ناعم

حبة فلفل حار مقطع شرائح.

حبات مشروم مقطع شرائح.

زيتون أسود مقطع شرائح.

مكونات صوص البشاميل

5 ملعقة كبيرة زبدة أو خليط من الزيت والزبدة.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

لتر ونصف حليب.

ورقة غار.

رشة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

110 جم جبنة كريمي حسب الرغبة.

قشطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير، وبطريقة شهية جدا، وهي كالآتي: