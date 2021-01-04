دراسة: عادات خاطئة تسبب السرطان

كثيرة دوت الخليج الدراسات الطبية التي حذرت من العادات الخاطئة و الممارسات اليومية التي يمكن أن تضر الجسم وتسبب السرطان على اختلاف أنواعه، خاصة أن كثير من تلك العادات و الممارسات يتكرر فعلها دون وعي بمدى مخاطرها، وإليكم آخر تلك الدراسات عن ذلك.

عادات خاطئة تسبب السرطان:

في دراسة نشرت في موقع إنسايدر وأجراها المعهد الأمريكي للسرطان، كشف الباحثون عن عادات تهدد بالإصابة بالسرطان، ما يزيد الوفاة المبكرة، وهي:

حذر علماء المعهد من تناول المسكنات دون وصفة، خصوصا لمن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ورغم تقليله المخاطر الصحية، إلا أن تناول 100 ملليغرام من الإسبرين يوميا تزيد الإصابة بالسرطان المتقدم بنسبة 20%.

فيما ينذر الإفراط في استخدام مكواة وصبغة الشعر بالإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

تؤدي حبوب إنقاص الوزن دون استشارة إلى الإصابة بسرطان الدماغ.

كما أشارت النتائج إلى أن الجلوس مطولاً وقلة النشاط الرياضي، أصاب 8000 مشارك بالسرطان من بين 12000 على مدى 5 سنوات.

مسببات السرطان:

ووفق الدراسات المتعددة على مختلف المواقع الطبية، فهنالك عادات أخرى بات يعرف عنها أنها من مسببات السرطان وكثر الحديث في الأوساط الطبية، واصبحت متداولة بين الناس، وهي:

التدخين مسبب رئيسي لسرطان الرئة.

السهر وقلة النوم يحدث خلل في الساعة البيولوجية في الجسم مما يسبب السرطان.

بعض الأطعمة تسبب سرطان في المعدة أو في الدم مثل اللحوم المعالجة و الأطعمة المصنعة و الوجبات السريعة.

التلوث و استنشاق الأبخرة الضارة يسبب سرطان الرئة و الدم.

المشروبات الساخنة والأطعمة الحارة تسبب سرطان الفم أو المريء.

التعرض المفرط لأشعة الشمس في أوقات الذروة يسبب سرطان الجلد.

الافراط في استخدام أدوات التجميل وخاصة غير الطبية ومجهولة المصدر يسبب السرطان.

كثرة استخدام أدوات التنظيف يؤثر على الجلد و الجهاز التنفسي و العيون مسببًا السرطان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.