ماهي الأمراض التي تسبب العطش ، بالمجمل دوت الخليج الأمراض التي تسبب فقدان كبير للسوائل في الجسم وتسبب الجفاف في الجسم، أو تزيد من احتياج الجسم للماء و السوائل، وتلك الأمراض دوت الخليج:

ماهي الأمراض التي تسبب العطش :

عدد موقع ويب طب" مجموعة من الأمراض التي تسبب العطش المتزايد وهي:

جفاف الفم بسبب فقدان قدرة الغدد اللعابية على تصنيع كميات كافية من اللعاب، مما يسبب جفاف الفم واللسان والحلق والشفاه وصعوبة في البلع.

أمراض الجهاز الإخراجي مثل الإسهال واضطرابات الأمعاء، حيث تزيد من فقدان السوائل في الجسم، وبالتالي الشعور بالعطش.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الاستفراغ وارتجاع المريء من مسببات الشعور بالعطش.

مرض السكري حيث يؤدي إلى فرط التعرض وكثرة التبول وجفاف الجسم، فيعرف عنه تسببه بالعطش الدائم.

مرض التليف الكيسي وهو اضطراب وراثي يسبب تلفًا في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى، ومن أعراضه فرط التعرق، ويعد مسبب رئيسي للعطش.

مرض فقر الدم يسبب العطش.

أمراض الكلى ومنها الفشل الكلوي و السرطان تسبب زيادة حاجة الجسم للماء، و بالتالي الشعور بالعطش.

أسباب العطش:

بالإضافة إلى الأمراض السابقة فإن هنالك بعض الممارسات و الحالات الصحية التي تسبب الشعور بالعطش وهي:

سوء التغذية.

الحمل و الولادة و الرضاعة الطبيعية.

التدخين بأنواعه.

تغيرات المزاج والاكتئاب والقلق.

سن اليأس و التعرض لهبات الحرارة.

فترة الدورة الشهرية.

الإجهاد البدني المفرط.

التعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة.

قلة واضطرابات النوم.

طبيعة الطقس.

الإفراط في تناول الأطعمة المملحة و الغنية بالتوابل و البهارات.

بعض أنواع الأدوية تسبب العطش.

تفريش الأسنان بالمعجون يسبب جفاف الفم المؤقت و بالتالي يسبب العطش.

وأخيرًا و الأهم فإن قلة شرب الماء النقي على فترات متقاربة طوال اليوم يسبب العطش.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.