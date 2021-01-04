امراض القلب واحدة من اكثر الامراض الخطيرة التي تؤدي الى الوفاة، وهي مسؤولة عن ثلث الوفيات حول العالم بحسب ما أفادت جمعية القلب الامريكية.

ما يحتم على الانسان الاعتناء بصحة القلب بشكل خاص والسعي للحفاظ على سلامة هذا العضو الحيوي الذي من دون نبضاته، يمكن أن تتوقف الحياة.

وامراض القلب وراثية بشكل عام، لكنها قد تحدث نتيجة اسباب أخرى لها علاقة بنمط الحياة المتبع من تناول اطعمة غير صحية وقلة الرياضة والسمنة والتوتر والضغوطات النفسية.

لذا يشدد الخبراء على ضرورة تناول الاطعمة التي تقي من امراض القلب، خصوصاً للفئات الاكثر عرضة لهذه الامراض إما بسبب وجود تاريخ عائلي او بسبب معاناتهم من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وهي عوامل تزيد من خطر الاصابة بامراض القلب.

افضل الاطعمة التي تقي من امراض القلب

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن موقع "هيلث لاين" المختص بالشؤون الطبية، لمجموعة من الاطعمة الواجب التركيز عليها للوقاية من امراض القلب.

وافضل الاطعمة التي تقي من امراض القلب دوت الخليج:

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، دوت الخليج مواد غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كما انها مصدر مهم لفيتامين "كي" الذي يحمي الشرايين ويساعد على تدفق الدم في الجسم ويقلّل ضغط الدم، كذلك يحسّن وظائف الخلايا المبطّنة للأوعية الدموية.

الحبوب الكاملة: غنية بالالياف التي تقلل من الكوليسترول الضار، ما يعني تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما انه مهمة للمساعدة في انخفاض ضغط الدم.

الأفوكادو: من الفواكه الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة المعروف عنها قدرتها الفائقة على حماية القلب وخفض نسبة الكوليسترول في الدم. كما ان الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، وهو العنصر الغذائي الضروري لصحة القلب.

الجوز: من اصناف المكسرات المفيدة جداً لصحة القلب كونه غني بالمغنيسيوم والمنغنيز والألياف، وتساعد إضافة كمية قليلة من الجوز في النظام الغذائي على حماية القلب من خلال تقليل الكوليسترول الضار وتخفيض ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

هل تعرف صحة قلبك؟

من جهة أخرى، يشدد الخبراء والاطباء على مسألة معرفة كل منا بصحة قلبه وما تعكسه هذه المعرفة من أثر إيجابي على صحة القلب.

ويشير موقع "هيلث لاين" إنه بامكان الإنسان العادي أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة السهلة والبسيطة ليعرف مدى صحة قلبه.

ومن هذه الاسئلة، النظام الغذائي الذي يتبعه الانسان ونمط الحياة اليومي. ويطرح الطبيب

مريض القلب هذه الأسئلة:

هل تتناول الكثير من الخضراوات والفواكه؟

هل تتناول الكثير من الدهون المشبعة؟

هل تتناول الكثير من الملح؟

هل تمارس الرياضة بشكل يومي؟

هل تعاني من الإجهاد والضغط؟

هل تدخن كثيرا؟

هل تشرب الكحول بصفة دورية؟

هل لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب؟

ويؤكد الخبراء ان التدخين وكثرة الاجهاد وقلة ممارسة الرياضة، من العوامل الرئيسية التي تساهم في خطر الاصابة بأحد امراض القلب مثل تصلب الشرايين او انسداد الشرايين او النوبة القلبية وغيرها.