حقيقة حول مساهمة تناول البصل واستنشاقه في العلاج من فيروس كورونا المستجد

حقيقة تناول البصل واستنشاقه لعلاج كورونا تمكن من الحصول على قدر كبير من الجدل حيث يقول الكثير إن البصل يساعد على علاج فيروس كورونا المستجد، وذلك بجانب تزايد الإصابات والوفيات بالعالم أجمع أيضا بشكل كبير مما تسبب في إثارة الرعب والقلق بقلوب المواطنين، فهل فعلا يساعد البصل في القضاء على الفيروس هذا ما سنوضحه.

حقيقة مساهمة تناول البصل واستنشاقه لعلاج كورونا

أنتشر منذ أكثر من عام فيروس كورونا المستجد وأصبح ذلك الفيروس من ضمن الأمراض الخطيرة، وفرضت وزارات الصحة والحكومة بكل دولة الكثير من الإجراءات والقوانين للتمكن من التغلب على تزايد أعداد الإصابة، وقد صرح الدكتور علي جلال يونس استشاري التحاليل الطبية والكيميائية بأن البصل من أهم أسباب القضاء على الفيروس، وذلك من خلال تناول حبة من البصل كاملة دون التخلص من أي جزء منها بجانب عقار البارسيتامول وهو يستخدم عند الضرورة في حالة تواجد حرارة.

وأكد أيضا أن تناول حبة صغيرة من البصل بحجم الليمونة سواء كانت خضراء أو بيضاء أو حمراء، وهذا من خلال تقطيعها وتناولها كما هي غير مطبوخة ولا يضاف إليها خل أو ليمون مرتين يوميا، كافي بشكل تام للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا المستجد حتي إن كانت أعراضه شديدة.

الوقاية من فيروس كورونا المستجد بحبة من البصل

وضح الدكتور علي جلال يونس بإن ما سبق ذكره يساعد على الوقاية من فيروس كورونا المستجد بجانب استنشاق البصل لمدة عشرة دقائق وذلك من خلال تقطيع البصل ووضعه بكيس والاستنشاق ثم إخراج الزفير من الفم بعيدا عن الكيس وتكرر مرتين يوميا لمدة خمس أيام متتالية، وعدم تناول أي عقاقير أو فيتامينات أخري بجانب البصل غير البارسيتامول إلا إذا اضطر الأمر، كما أوضح الدكتور علي إن من الأفضل تناول البصل في ظل تواجد الوباء بالبلاد للوقاية من الفيروس، وللوقاية يتم تناول حبة بصل متوسطة الحجم، كما أكد إن البصل ليس لديه أي تأثير سلبي على جسم الإنسان مثل الفيتامينات التي من الممكن أن تؤثر على بعض أجزاء الجسم.