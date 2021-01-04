فوائد تناول اللوز لزيادة تدفق الاكسجين للجسم، يحتوي اللوز على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ويحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهاجم الجسم بالاضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة التي تحافظ على صحة الجسم وتقوي المناعة بالاضافة إلى أنه يساعد بشكل كبير في حرق الدهون الزائده وتقليل الوزن بشكل كبير، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على فوائد تناول اللوز لزيادة تدفق الاكسجين للجسم والوقاية من الأمراض.

يساعد اللوز على تقوية الذاكرة ويعمل على تحسين القدرة على التركيز بشكل أفضل عند الأطفال ويساعد على تنعيم البشرة حتى تصبح ناعمه ونضره ويساهم بشكل كبير في رفع نسبة الكولسترول النافع، وتقليل الكوليسترول الضار في جسم الإنسان بجانب أنه يقي من الإصابة بأمراض القلب.

يساعد اللوز على معالجة الجفاف وتساقط الشعر الذي يحدث بشكل مستمر ويحافظ على نعومته ويقوم بتنعيم الشعر بشكل كبير.

يعمل ايضا اللوز على تقليل الوزن الزائد وحرق الدهون الزائدة في الجسم ويحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويساهم بشكل كبير في تقليل نسبة السكر في دم الإنسان ويحمي من الإصابة بسرطان القولون ويعالج جفاف الجلد يحتوي على مضادات الأكسدة

فوائد تناول اللوزتناول اللوز لزيادة تدفق الاكسجين

يساعد اللوز على بناء العظام والوقاية من هشاشة العظام ويساعد في معالجة الامساك وخاصة أثناء فترة الحمل الذي يعاني منه الكثير من النساء بجانب أنه يمنع حدوث اى تشوهات خلقية للجنين أو الاجنة ويساعد على التخلص من الغازات والديدان بشكل كبير، ويساعد على تدفق الاكسجين بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ويحتوي على عنصر الماغنسيوم ويعتبر مدر للبول ويساعد على رفع نسبة مناعة الجسم للكبار والصغار..