طريقة عمل “حمص الشام” في المنزل على أصوله

يعتبر حمص الشام بطعمه الرائع من علامات الشتاء والجو البارد حيث يكثر تناوله في هذا الفصل بالتحديد نظراً لأن طعمه الرائع وهو ساخن يجعلك تشعر بالدفء لفترة طويلة فهو يحتوي على مكونات مفيدة للجسم ويمكنك تناوله بعد تحضيره لنفسك في المنزل بدون الحاجة إلى شرائه من الباعة المتجولين فهو مكون من مواد سهلة وبخطوات بسيطة تستطيعون الحصول على كوب حمص الشام بطعمه اللذيذ وفي هذا المقال نذكر لك من خلال الفيديو طريقة تحضير حمص الشام بطريقة مثل المحلات. طريقة تحضير حمص الشام طريقة تحضير حمص الشام أولاً المكونات: نصف كيلو من حمص الطبخ.

رشة من الملح.

رشة من الكمون.

رشة من الشطة.

عصير ليمون (2 ليمونة). ثانياً طريقة التحضير: نضع الحمص في وعاء به ماء ونتركه منقوع لمدة 8 ساعات على الأقل.

بعد ذلك نبدأ في تصفية الحمص من الماء نتخلص من الماء ونضع الحمص في وعاء ونقوم بتغطيته بماء آخر.

نضع الحمص في الماء وترفعه على النار وتشعل النار المتوسطة ونتركه حتى يغلي لمدة ساعة أو حتى يستوي.

تتأكد من سوى الحمص عندما تلاحظ أن الحمص اصلح طرب الملمس وقشرته الخارجية سهلة التحضير.

نقوم بتتبيل الحمص بالكمون والملح والشطة بحسب الرغبة.

نقوم بإضافة عصير الليمون الذي تم تحضيره على الحمص بعد ذلك يقدم وهو ساخن. أهمية تناول حمص الشام للصحة يحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة للجسم والفيتامينات التي تحميه من التعرض للإصابة بالأمراض.

يمكنك تناوله لكي تحمي نفسك من الإصابة بالبرد فهو يحتوي على فيتامينات تقوي مناعة الجسم.

يعمل على تدفئة الجسم في فصل الشتاء ويمنح الجسم الطاقة عند تناوله. أهمية تناول حمص الشام للصحة الوسوم

يعتبر حمص الشام بطعمه الرائع من علامات الشتاء والجو البارد حيث يكثر تناوله في هذا الفصل بالتحديد نظراً لأن طعمه الرائع وهو ساخن يجعلك تشعر بالدفء لفترة طويلة فهو يحتوي على مكونات مفيدة للجسم ويمكنك تناوله بعد تحضيره لنفسك في المنزل بدون الحاجة إلى شرائه من الباعة المتجولين فهو مكون من مواد سهلة وبخطوات بسيطة تستطيعون الحصول على كوب حمص الشام بطعمه اللذيذ وفي هذا المقال نذكر لك من خلال الفيديو طريقة تحضير حمص الشام بطريقة مثل المحلات. طريقة تحضير حمص الشام طريقة تحضير حمص الشام أولاً المكونات: نصف كيلو من حمص الطبخ.

رشة من الملح.

رشة من الكمون.

رشة من الشطة.

عصير ليمون (2 ليمونة). ثانياً طريقة التحضير: نضع الحمص في وعاء به ماء ونتركه منقوع لمدة 8 ساعات على الأقل.

بعد ذلك نبدأ في تصفية الحمص من الماء نتخلص من الماء ونضع الحمص في وعاء ونقوم بتغطيته بماء آخر.

نضع الحمص في الماء وترفعه على النار وتشعل النار المتوسطة ونتركه حتى يغلي لمدة ساعة أو حتى يستوي.

تتأكد من سوى الحمص عندما تلاحظ أن الحمص اصلح طرب الملمس وقشرته الخارجية سهلة التحضير.

نقوم بتتبيل الحمص بالكمون والملح والشطة بحسب الرغبة.

نقوم بإضافة عصير الليمون الذي تم تحضيره على الحمص بعد ذلك يقدم وهو ساخن. أهمية تناول حمص الشام للصحة يحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة للجسم والفيتامينات التي تحميه من التعرض للإصابة بالأمراض.

يمكنك تناوله لكي تحمي نفسك من الإصابة بالبرد فهو يحتوي على فيتامينات تقوي مناعة الجسم.

يعمل على تدفئة الجسم في فصل الشتاء ويمنح الجسم الطاقة عند تناوله. أهمية تناول حمص الشام للصحة

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