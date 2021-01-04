طريقة عمل بقسماط الأفران في المنزل”هش ولذيذ”

تعتبر البقسماط من أهم المعجنات التي يتم تحضيرها في الأفران ويحصل عليها الأشخاص بشرائه نظراً لطعمه المميز بجانب استعمالاته الكثيرة في طهي الطعام فهو يستخدم في تتبيل الدجاج وتكوين ما هو معروف بالبروستد لتحمير الفراخ، كذلك يتم إضافته إلى اللحم المفروم من أجل إعطاءه قوام متماسك لذلك إن كنت تريد تحضير البقسماط في منزل فإليك من هذا المقال طريقة التحضير بالمكونات والخطوات حيث يشرح لكم الفيديو طريقة التحضير، لكن في البداية نذكر لكم المكونات وكيفية تحضيرها. طريقة تحضير البقسماط في المنزل طريقة تحضير البقسماط في المنزل المكونات : ثلاثة أكواب من الطحين.

ثلاثة ملاعق حليب جاف.

ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة من الشمر.

نصف ملعقة بذور الزيتون.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ. ثانيا خطوات التحضير : نقزم بنخل الطحين في وعاء لنحصل علي طحين نقي تماماً.

نضع كل من الطحين والخميرة والسكر وبذور الشمر وبذور اليانسون مع الحليب الجاف والملح في وعاء ونمزجهم جيداً ثم نضيف الزيت.

بعد ذلك نضيف الماء بشكل تدريجي لكي تحصل على عجينة ثابتة ويتم تركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة.

نقطع العجين إلي4 أجزاء متساوية ثم نقطع كل جزء إلي أربع أجزاء أخرى.

نلف كل جزء من العجين على شكل طولي في صورة أصابع.

فرد أصابع البقسماط علي ورق الخبز وتسوية النهايات للحصول على بقسماط متساوي.

بعد ترتيب وضع البقسماط علي صينية الخبز يتم دهن كل واحدة منهم بمزيج من البيض.

يتم إضافة بذور السمسم على وجه البقسماط وإدخاله الفرن.

بمجرد خبز البقسماط وسواه يتم إخراجه من الفرن وتعبئته للحفاظ عليه.

تعتبر البقسماط من أهم المعجنات التي يتم تحضيرها في الأفران ويحصل عليها الأشخاص بشرائه نظراً لطعمه المميز بجانب استعمالاته الكثيرة في طهي الطعام فهو يستخدم في تتبيل الدجاج وتكوين ما هو معروف بالبروستد لتحمير الفراخ، كذلك يتم إضافته إلى اللحم المفروم من أجل إعطاءه قوام متماسك لذلك إن كنت تريد تحضير البقسماط في منزل فإليك من هذا المقال طريقة التحضير بالمكونات والخطوات حيث يشرح لكم الفيديو طريقة التحضير، لكن في البداية نذكر لكم المكونات وكيفية تحضيرها. طريقة تحضير البقسماط في المنزل طريقة تحضير البقسماط في المنزل المكونات : ثلاثة أكواب من الطحين.

ثلاثة ملاعق حليب جاف.

ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة من الشمر.

نصف ملعقة بذور الزيتون.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ. ثانيا خطوات التحضير : نقزم بنخل الطحين في وعاء لنحصل علي طحين نقي تماماً.

نضع كل من الطحين والخميرة والسكر وبذور الشمر وبذور اليانسون مع الحليب الجاف والملح في وعاء ونمزجهم جيداً ثم نضيف الزيت.

بعد ذلك نضيف الماء بشكل تدريجي لكي تحصل على عجينة ثابتة ويتم تركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة.

نقطع العجين إلي4 أجزاء متساوية ثم نقطع كل جزء إلي أربع أجزاء أخرى.

نلف كل جزء من العجين على شكل طولي في صورة أصابع.

فرد أصابع البقسماط علي ورق الخبز وتسوية النهايات للحصول على بقسماط متساوي.

بعد ترتيب وضع البقسماط علي صينية الخبز يتم دهن كل واحدة منهم بمزيج من البيض.

يتم إضافة بذور السمسم على وجه البقسماط وإدخاله الفرن.

بمجرد خبز البقسماط وسواه يتم إخراجه من الفرن وتعبئته للحفاظ عليه.

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