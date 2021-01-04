شاى الكرك الهندي حضريه بنفسك في مطبخك بالطريقة الأصلية

يعد شاى الكرك من أشهر أنواع مشروبات الشاى خاصة في مدن الهند وقد انتقل من الهند بعد ذلك إلى جميع البلاد خاصة بلاد الخليج العربي والدول العربية، يشتهر هذا النوع من الشاى بنكهته الفريدة والمميزة وقد تم اشتقاق اسمه من كلمة تعني جامد، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين هذا الشاى في منزلك وأنواع الشاى الأخرى.

شاى الكرك المقادير اللازمة لتحضير الشاى:

تحتاجين إلى عدة مقادير بسيطة منها:

قومي بوضع الشاى في الماء وقلبي. أضيفي السكر وقلبيه في الماء حتى يذوب. ضعي الخليط في براد مناسب الحجم وضعيه على نار متوسطة. اتركي المكونات على النار حتى يغلي الماء لمدة خمس دقائق. ارفعي الماء بالشاى من على النار ثم أضيفي الحبهان المطحون والزعفران وقلبي. وزعي الشاى على أكواب التقديم بحيث يملاً نصف أو ثلثي الكوب. أضيفي اللبن وقلبي المكونات معاً.

خطوات تحضير شاى الكرك الهندي:

ملاحظة:

يمكنك تسخين الحليب أيضاً قبل إضافته أو استخدامه بارد ليعادل سخونة الماء.

استخدمي اللبن المركز أو استبدليه باللبن الحليب المكثف الغير محلى.

يمنك استبدال الحبهان المطحون بحبوب الحبهان أو حبوب الجنزبيل.

اتركي الزنجبيل منقوع في الحليب لمدة ربع ساعة ليكتسب النكهة ثم أزيليه.

طريقة عمل الشاى بالنعناع:

تحتاجين إلى:

خطوات تحضير الشاى: