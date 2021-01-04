أقوي كريمات للبشرة الدهنية لتحصلي على بشرة نقية صافية بدون عيوب

تعاني العديم من السيدات من مشاكل البشرة الدهنية والتي تكون أكثر عرضه للحبوب والبثور والدهون المتراكمة تحت الجلد لذلك يبحثن عن كريمات للبشرة الدهنية مناسبة لهن وتعطي النتيجة المطلوبة وتوفر لهن بشرة صافية فاتحة موحدة اللون خالية من البقع والحبوب والشوائب، لذلك جمعنا لكم في هذا المقال أفضل المنتجات المتوفرة في الأسواق المناسبة لهذا النوع من البشرات فتابعينا.

أقوي كريمات للبشرة الدهنية أفضل المنتجات المتوفرة في الأسواق:

كريم بلانكا:

يعد كريم بلانكا من أشهر المركات المميزة للعناية بالبشرة ومن أهم مميزاته:

يعمل على القضاء على حروق وتصبغات الشمس.

يساعدك على توحيد لون بشرتك.

يمكن استخدامه لتفتيح المناطق الحساسة.

يعطيك بشرة أفتح عدة درجات مع المداومة عليه.

يخلصك من الكلف والتصبغات في الجلد بعد الولادة.

يخفي آثار الحبوب وتصبغات الجلد الناتجة عن الحساسية أو مرض جلدي.

كريم أولاي:

هذا الكريم من أروع الكريمات المناسبة للبشرة الدهنية ويتم استخدامه مرتين في اليو على المنطقة الغامقة لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج ومن أهم مميزاته:

يساعدك هذا الكريم على التخلص من الجلد الميت.

يعمل على تجديد الخلايا وتحفيزها على إنتاج خلايا صحية.

يحمي البشرة الدهنية والحساسة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الحروق والتصبغات وتغير لون البشرة.

يكسبك بشرة نضرة وأكثر لمعاناً وحيوية.

كريمات للبشرة الدهنية مجربة:

كريم لاروش بوزية:

يحمي هذا الكريم ابشرة الدهنية من أضرار العوامل الخراجية والتي تتمثل في أشعة الشمس الضارة والأتربة والرياح التي تجعل الوجه أقل نضارة وتسبب ظهور الحبوب والبثور السوداء والتجاعيد وتصبغ البشرة وعدم توجيد لونها، يوضع هذا الكريم مرة واحدة في اليوم على البشرة لمدة نصف شهر على الأقل للحصول على أفضل نتائج

كريم كلير آند كلين:

هذا الكريم أكثر ما يميزه أنه مكون من مواد طبيعة ويحتوي على اقل النسب من الكيماويات والمواد العطرية مقارنة بمستحضرات التجميل الأخرى والتي تسبب تلف للبشرة أكثر من إصلاحها.

يعمل هذا الكريم على تنقية البشرة بشكل أفضل ويخلصها من الحبوب والدهون تحت الجلد ويعمل على توحيد البشرة والتخلص من الشوائب الموجودة بها وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وليس البشرة الدهنية فقط.

يفضل تنظيف البشرة أولاً بغسول كلير آند كلين قبل وضع الكريم للحصول على تنظيف عميق للبشرة وإزالة الأتربة والدهون المتراكمة تحت الجلد وقتل البكتريا والفطريات التي تتفاعل ةتسبب جميع مشاكل البشرة.