رجيم صيامي لتخسيس الوزن الزائد وحرق دهون الجسم سريعاً

الرجيم الصيامي هو أحد أهم الأنظمة الغذائية التي تساعد على عملية تخسيس الجسم خلال فترة بسيطة, حيث أنه نظام يعتمد على منع الأكل لمدة محددة من الوقت مع تناول الكثير من المياه بجانب تناول بعض من المشروبات الساخنة وبعض من المشروبات الخاصة بالأعشاب, حيث من اشهر أنواع الرجيم الصيامي رجيم ال16 ساعة, حيث يقوم الشخص الراغب في التخسيس بصيام 16 ساعة مثل صيام رمضان إلا أنه يسمح بتناول المياه والمشروبات الساخنة بدون إضافة سكر إليه, مع اكل الثلاث وجبات خلال الثمانية ساعات المتبقية, ومن خلال مقالنا سوف نكتب لكم النظام والوجبات الأسبوعية والتي من يفضل اتباعها لكي يتم خسارة الوزن بصورة سهلة وميسرة طبقاً لنظام الرجيم الصيامي.

الجدول الأسبوعي الخاص بالرجيم الصيامي 16 ساعة

يتم تقسيم الرجيم الصيامي الي 3 أيام وبالتتابع طوال الأسبوع حتي يتم تنفيذه بطريقة جيدة:

الوجبة الأولي يتم تناول خلال هذه الوجبة دجاج أو لحم منزوع الجلد مع طبق سلطة مع طبق صغير أرز.

الوجبة الثانية يتم تناول ثلاث بيضات مع كوب لبن أو جبنه قريش.

الوجبة الأولي يتم تناول السمك أو التونة مع طبق كبير من السلطة.

الوجبة الثانية يتم تناول طبق صغير من الفول مع جبنه قريش مع رغيف خبز.

الوجبة الأولي يتم تناول طبق أرز صغير مع طبق سلطة كبير مع قطعة صدر دجاج صغير.

الوجبة الثانية يتم تناول كوب لبن مع جبنه قريش مع نصف رغيف خبز.

اليوم الأولاليوم الثانياليوم الثالث

وهكذا يتم السير علي هذا النظام الغذائي علي مدار الأسبوع مع شرب المياه كثيراً في أي وقت وتناول أيضاً المشروبات الساخنة، مع منع شرب اللبن في وقت الصيام نهائي.

يجب القيام بممارسة التمارين الرياضية يومياً وبصورة منظمة. لابد من أخذ قسط من الراحة والنوم بشكل يجعل الجسم في راحة تماماً ولا يشعر بالإجهاد. كما يجب الإكثار من تناول المياه. وينصح الأطباء أيضاً المقبلين علي الرجيم أن يقوموا بالتقليل من تناول السكريات والموالح.

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