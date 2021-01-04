طريقة عمل كيكة التايجر الهشة بطريقة سهلة وبمكونات إقتصادية

طريقة عمل كيكة التايجر الهشة، تعد الكيكة من أشهى وألذ أنواع الحلويات الشرقية، تحضر الكيكة لجميع أنواع الحلويات الغربية، وتستخدم في تحضير التورتات وأنواع الجاتوهات المختلفة، تحضر الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تفننت ربة المنزل في تحضيرها وأصبحت تقدمها لعائلتها بجميع الحشوات، حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة مثل كيكة الزبادي، كيكة البرتقال، كيكة التايجر، وكيكة الحليب، وكيكة الشيكولاته كلاهما يحضران بنفس الطريقة مع إضافة بعض المكونات البسيطة لها لتعطيها مذاق مختلف.

تعد كيكة التايجر من الوصفات المشهورة والمميزة، يعشقها العديد من الأطفال لشكلها المميز والجذاب، حيث تتميز بألوانها المموجة ما بين الأبيض والأسود، يفضلها الكثير من الأشخاص كنوع من أنواع الحلوى الهشة والخفيفة، تقدم على وجبة الإفطار أو كطبق حلويات.

3 أكواب من الدقيق.

3 بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع زيت.

رشة ملح.

كوب ونصف من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.