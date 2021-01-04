طريقة عمل كيكة التايجر الهشة بطريقة سهلة وبمكونات إقتصادية

طريقة عمل كيكة التايجر الهشة، تعد الكيكة من أشهى وألذ أنواع الحلويات الشرقية، تحضر الكيكة لجميع أنواع الحلويات الغربية، وتستخدم في تحضير التورتات وأنواع الجاتوهات المختلفة، تحضر الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تفننت ربة المنزل في تحضيرها وأصبحت تقدمها لعائلتها بجميع الحشوات، حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة مثل كيكة الزبادي، كيكة البرتقال، كيكة التايجر، وكيكة الحليب، وكيكة الشيكولاته كلاهما يحضران بنفس الطريقة مع إضافة بعض المكونات البسيطة لها لتعطيها مذاق مختلف.طريقة عمل كيكة التايجر الهشة
تعد كيكة التايجر من الوصفات المشهورة والمميزة، يعشقها العديد من الأطفال لشكلها المميز والجذاب، حيث تتميز بألوانها المموجة ما بين الأبيض والأسود، يفضلها الكثير من الأشخاص كنوع من أنواع الحلوى الهشة والخفيفة، تقدم على وجبة الإفطار أو كطبق حلويات.مكونات الكيكة:
- 3 أكواب من الدقيق.
- 3 بيضات.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوب إلا ربع زيت.
- رشة ملح.
- كوب ونصف من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- يحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط، ثم يوضع فيه البيض والسكر ويتم خفقها على السرعة المتوسطة، حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشاً.
- ثم إضافة الفانيليا والزيت مع الإستمرار بالخفق، ثم يضاف رشة الملح مع إضافة الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً، مع إضافة الحليب إلى المكونات بالتدريج، حتى الحصول على خليط متجانس.
- يقسم خليط الكيك قسمين، قسم يضاف إليه الكاكاو الخام ويخفق جيداً، والقسم التاني يترك أبيض.
- يحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ويوضع فيها مغرفة من الخليط الأبيض ثم يوضع عليها مغرفة من الخليط البني، ثم مغرفة من الخليط الأبيض وعليه مغرفة من الخليط البني، وذلك بالتبادل حتى الإنتهاء من الكمية.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع.
- تخرج من الفرن وتقدم باردة مع الشاي أو القهوة.
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طريقة عمل كيكة التايجر الهشة، تعد الكيكة من أشهى وألذ أنواع الحلويات الشرقية، تحضر الكيكة لجميع أنواع الحلويات الغربية، وتستخدم في تحضير التورتات وأنواع الجاتوهات المختلفة، تحضر الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، تفننت ربة المنزل في تحضيرها وأصبحت تقدمها لعائلتها بجميع الحشوات، حيث أنها تحضر بعدة طرق مختلفة مثل كيكة الزبادي، كيكة البرتقال، كيكة التايجر، وكيكة الحليب، وكيكة الشيكولاته كلاهما يحضران بنفس الطريقة مع إضافة بعض المكونات البسيطة لها لتعطيها مذاق مختلف.طريقة عمل كيكة التايجر الهشة
تعد كيكة التايجر من الوصفات المشهورة والمميزة، يعشقها العديد من الأطفال لشكلها المميز والجذاب، حيث تتميز بألوانها المموجة ما بين الأبيض والأسود، يفضلها الكثير من الأشخاص كنوع من أنواع الحلوى الهشة والخفيفة، تقدم على وجبة الإفطار أو كطبق حلويات.مكونات الكيكة:
- 3 أكواب من الدقيق.
- 3 بيضات.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوب إلا ربع زيت.
- رشة ملح.
- كوب ونصف من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- يحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط، ثم يوضع فيه البيض والسكر ويتم خفقها على السرعة المتوسطة، حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشاً.
- ثم إضافة الفانيليا والزيت مع الإستمرار بالخفق، ثم يضاف رشة الملح مع إضافة الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً، مع إضافة الحليب إلى المكونات بالتدريج، حتى الحصول على خليط متجانس.
- يقسم خليط الكيك قسمين، قسم يضاف إليه الكاكاو الخام ويخفق جيداً، والقسم التاني يترك أبيض.
- يحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ويوضع فيها مغرفة من الخليط الأبيض ثم يوضع عليها مغرفة من الخليط البني، ثم مغرفة من الخليط الأبيض وعليه مغرفة من الخليط البني، وذلك بالتبادل حتى الإنتهاء من الكمية.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع.
- تخرج من الفرن وتقدم باردة مع الشاي أو القهوة.
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