صبغ الشعر باي لون بمكونين متوفرين في المنزل في 5 دقائق فقط و بأقل تكلفه

صبغ الشعر بألوان متعددة في المنزل تغيير لون الشعرفى المنزل يعتبر هواية الكثير من النساء حول العالم، ونظراً لما نواجه من صعوبات لعدم القدرة على الذهاب إلى صالونات التجميل والكوافير والامتناع عن الاختلاط الزائد بين الناس بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كرونا، يمكنكِ من الآن سيدتي أن تقومين بصبغ شعرك في البيت دون الحاجة إلى الخروج والذهاب هنا وهناك، وسوف نستعرض لكم أفضل الطرق البسيطة التي تساعدكِ على صبغ شعرك فى البيت بسهوله وباقل التكاليف.

يوجد الكثير من الطرق التي يتم استخدامها لصبغ الشعر بمواد طبيعية ومنها التالي:

يعتبر الجزر من النباتات المفيدة جداً للصحة ويمكن أن يتم استخدامه لصبغ الشعر باللون البرتقالي ويستخدم كالآتي:

مقدار مناسب لطول وكثافة الشعر من عصير الجزر.

مقدار مناسب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

مقدار مناسب من خل التفاح.

احضري وعاء اخلطي به كافة المكونات التي سبق وذكرناها أعلاه اخلطيها مع بعضها بشكل جيد.

بعد التأكد من خلط المكونات وأصبحت متجانسة طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ولكن أولاً عليكِ بتمشيطه وتقسيمه إلى 4 أجزاء وضعي الخليط على كل جزء على حدة ثم لف الشعر وتغطيته بقبعة الاستحمام البلاستيكية لافضل نتيجه و الحصول على لون شعر جديد بالصبغه فى المنزل .

. اتركي الخليط على الشعر لمدة 60 ساعة وانتظري النتائج، بعد ذلك يتم شطف الشعر بخل التفاح.

تعد الحناء من النباتات التي تحتوي عناصر مضادة للفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلى أنها تعمل على إعادة توازن نسبة درجة الحموضة بفروة الرأس واستخدميها كما يلي:

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

4 ملاعق كبيرة من بودرة الحناء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة بودرة الأملا.

1 كوب ماء.