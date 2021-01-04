خلطة تبييض الوجه واليدين في يومين بدون أضرار ومناسبة لكل أنواع البشرة

كثيرًا ما تبحث النساء عن خلطة تبييض الوجه واليدين في يومين بحد أقصى وخصوصًا إن كان لديها مناسبة سعيدة ترغب في حضورها، فعند ظهورها بلون داكن، فقد يسبب ذلك لها الإحراج الشديد، وهناك طريقة تبييض الوجه في أسرع وقت يمكن الاعتماد عليها وستأتي بنتيجة متميزة في تفتيح البشرة السمراء ربما من أول مرة ستجدين نتائج متميزة، وسوف نوفر خلطات تبييض الوجه مضمونة 100% وطبيعية أيضًا لن تسبب ضرر، ولن تضر بالبشرة الحساسة، التي تعتبر من أشد أنواع البشرة حساسية تجاه الكثير من المكونات.

خلطة تبييض الوجه واليدين في يومين

هناك خلطات لتبيض الوجه واليدين والرجلين في نفس الوقت في أسرع وقت، قد تذهلين من النتيجة التي ستجدينها من تلك الوصفات، وخصوصًا أن جميع مكوناتها طبيعية تمامًا، ولا تحتاج إلى جهد أو إلى تكلفة عالية، ومن أهم تلك الوصفات:

سنقوم بتوفير ملعقة من الكركم المطحون والذي يمكن الحصول عليه من العطارين.

ملعقتين من عصير الليمون.

سنقوم بإضافة المزيج مع بعضه البعض، وهو يعتبر من أهم خلطات تبييض الوجه والبشرة.

سنضعها على الوجه واليدين والرقبة، وننتظر حتى مرور نصف ساعة.

ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط.

وصفة الكركم لتبيض الوجه واليدين سهلةخلطات تبييض الوجه في 5 دقائق

من أكثر الخلطات التي أثبتت فعاليتها في تبييض الوجه والبشرة في خمس دقائق فقط، هي وصفة فيتامين سي، أو وصفة البرتقال كما يفضل البعض تسميتها، وهي وصفة تتكون من: