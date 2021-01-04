6 نصايح مكياج عشان تبين اسنانك لونها ابيض

مهما حاولنا اننا نعتني باسنانا ، للاسف ان الاكل والمشروبات زي القهوة والشاي مع مرور الوقت بتأثر على الاسنان وممكن تسبب تغيير لونها او تسوس الاسنان ، طيب ازاي المشاهير اسنانهم بتكون بيضا طول الوقت؟ اكيد في منهم بيقضي ساعات وساعات عند دكاترة الاسنان للعناية بيها ، ولكن في بعض منهم بدل ده بيستخدموا حيل مكياج بسيطة وفي نف الوقت نتاجيها مذهلة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 6 نصايح مكياج هتبين اسنانك لونها ابيض من غير ما تحتاجي لتبيضها بجلسات تبييض ، وفي نهاية الموضوع هنشوف بعض الاطعمة اللي هتساعدك على تبييض اسنانك بشكل طبيعي.
نصايح مكياج هتبين اسنانك لونها ابيض:
1- حددي وارسمي حدود الشفايف بلون نيود:
قلم تحديد الشفايف مهم زي احمر الشفايف بالظبط ، ولكن غالبا كتير من البنات مش بيهتموا بيه ، قلم التحديد ممكن انه يساعد على تحديد الشفايف ويبينها بشكل اكبر وبيخلي احمر الشفايف يدون فترة اطول ، ولو عايزة تبيني اسنانك لونها ابيض اكتر استخدمي قلم تحديد شفايف بالون النيود ، الشفايف هتبان ممتلئة واسنانك هتظهر بلون ابيض.
وعشان تطبقيه على الشفايف بشكل صح ، ابدأي الاول بتحديد قوس كيوبيد (القوس الموجود اعلى الشفة ، واسفل الانف) ، وبعدين اربطي كل طرف من نهايات القوس بزوايا الفم ، بالنسبة للشفة السفلية ، ابدأي بتحديد المركز اللي هو الجزء في نص الشفايف وبعدين مدي الخط لاطراف الشفايف ، اخر حاجة املي الشفايف بلون روج بنفس لون قلم التحديد او لون اغمق بحوالي درجتين مش اكتر ، وبكده هتكوني جاهزة لاظهار اسنانك بلون ابيض وابتسامة مشرقة.
2- استخدمي هايلايتر:
الهايلايتر زي ما كلنا عارفين هو بيساعد على ابراز ملامح معينة في الوش ، وبيخليها مضيئة ، وده بيشمل كمان ابتسامتك ، ومن الاماكن اللي ممكن تطبقي فيها الهايلايتر هي فوق عضمة الخدين, اعلى الانف, على قوس كيوبيد, ولو عايزة كمان عينيكي تبان اكبر ، ممكن تحطي كمية من الهايلايتر على الزوايا الداخلية لعينك.
3- اعتمدي على تأثير التان:
البرونزر من الحاجات اللي بتدي لون تان للوش ، ولكن اللي متعرفيهوش انه ممكن يبين اسنانك لونها ابيض اكتر ، اختاري برونزر غير لامع عشان يبرز بشرتك ويكون اللون متباين مع لون الاسنان ، وبيدي نتيجة افضل لو اتحط على عضمة الخدين , واعلى الانف, وعلى قوس كيوبيد ، ولو عايزة تستخدمي البرونزر على الوش كله عشان تدي تأثير لون تان او برونزي اكتر تقدري تعملي كده ولكن خلي بالك متبالغيش في الكمية ، عشان اللوك ميطلعش مصطنع اوي ويديكي نتايج عكسية.
4- لفت الانتباه للعيون:
تطبيق مكياج العيون المناسب يعتبر من الطرق اللي ممكن تستخدميها لصرف الانتباه عن اسنانك ، وتخلي اللي حواليكي يركزوا على عينيكي بدل فمك ، ممكن تعتمدي على كحل اسود وماسكارا كثيفة ، وبالنسبة للايشادو ممكن تختاري درجات الازرق (زي الازرق الفاتح, الارجواني, الاخضر, او الفيروزي) ، ده هيعمل تباين مع اسنانك وهيخلي عينيكي بارزة ، واتجنبي الالوان اللي اساسها باللون البرتقاني لانها هتخلي الاسنان تبان لونها اصفر اكتر.
5- اعتمدي على روج باللون الازرق:
النصيحة دي استخدمتها خبير تجميل بيونسيه لفترة من الوقت عشان تخلي اسنان المشاهير تبان لونها ابيض اكتر ، مفتاح الابتسامة البيضا المشرقة هو اختيار روج بدرجات يكون الاندر تون بتاعها او اساسها على ازرق او درجات باردة ، ولو انتي جريئة تقدري تعتمدي على اللون الارجواني او البنفسجي ، ولو بتفضلي الاختيارات الكلاسيكية ، اختاري احمر كرزي مع اساس باللون الازرق او لون نيود مع اساس بدرجات بني او حتى مايلة للفوشيا ، كل الالوان دي هتتناقض مع لون اسنانك وتخليها تبان بيضا اكتر ، وزي الايشادو ، اتجنبي الوان الروج البرتقاني او النحاسي ، لانها هتخلي مينا الاسنان تبان لونها اصفر.
6- حطي ملمع شفايف:
ملمع الشفايف يعتبر الاداة المثالية عشان يخلي الشفايف مشرقة وممتلئة ، وعشان يبين اسنانك لونها ابيض اكتر ، ولكن قبل تطبيق الملمع ، مهم جدا ترطيب الشفايف كويس بزبدة الكاكاو ، بعد الخطوة دي حطي روج بلون اساس ازرق زي ما قولنا في النقطة اللي فاتت ، واخر حاجة حطي ملمع شفايف بكمية كافية ، خصوصا في منطقة منتصف الشفايف ، بالطريقة دي الفم مش بس هيبان مشرق ، ولكن هيبرز اسنانك كمان.
الاطعمة اللي ممكن تساعد على تبييض اسنانك بشكل طبيعي:
تقنيات المكياج تعتبر تكنيك ممتاز لابتسامة مشرقة واسنان بيضا ، ولكن في النهاية هي مجرد حيلة وطريقة مؤقتة ، وافضل طريقة عشان اسنانك تبقي بيضا بشكل دائم ، هي العناية الجيدة بالاسنان وانك تمشي على عادات وروتين للحفاظ على صحة اسنانك ونضافتها ، بالاضافة لتنضيف الاسنان بالفرشة 3 مرات في اليوم ، تقدري تاكلي اطعمة معينة هتساعدك على تحسين صحة اسنانك بشكل فعال.
– الفراولة: الفراولة بتحتوي على انزيم اسمه حمض الماليك وده مبيض طبيعي للاسنان وبيساعد كمان على التخلص من البكتيريا من الفم.
– القرنبيط: القرنبيط نوع طعام بيحتاج مضغ كتير ، وده بيسبب في انتاج لعاب اكتر ، وده بدوره هيساعد على تنضيف الاسنان والحفاظ عليها.
– منتجات الالبان: الجبنة, الزبادي, واللبن بيحتوا على الكالسيوم ، وده معدن بيساعد على تقوية مينا الاسنان وتبيضها.
– الكرفس: الفواكة والخضروات الليفية مش بس بتحافظ على بياض الاسنان ، ولكن كمان بتساعد انها تحافظ على انسجة اللثة صحية اكتر.
– التفاح: التفاح بيساعد على تنضيف البلاك من على الاسنان ، وبالتالي هيحافظ على اسنانك صحية وبيضا.
كيفيه تبييض الأسنان طبيعيا!
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