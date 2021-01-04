افضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا يعتبر المعمول من أفضل واشهى الحلويات المشهورة والمتعارف عليها فى البلاد العربية ودول الخليج حيث أن المعمول تختلف حشواتة حسب الرغبة سواء بالتمر أو المكسرات حيث أن المعمول يتميز بطعمة الجميل الحلو وقوامه الهش وأيضا بيكون طرى وناعم جدا حيث أن كل دولة لها أسلوبها وطريقتها فى إعداد المعمول ولكى تحصلي على أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا عليكى باتباع الخطوات وتطبيق المكونات وتنفيذها بكل دقة حتى تستطيعى أن تقدمى لأسرتك اطيب واشهى معمول سعودى بالتمر بطعم رائع ومذاق لذيذ. المقادير 2 كوب زبدة

1 كوب سكر بودرة

1 كوب زيت

1 كوب حليب بودرة

2 بيضة

1 معلقة صغيرة فانيليا

1 كيلو دقيق

1/2 معلقة بيكنج بودر

1/2 1 كيلو من العجوة أو معجون التمر

4 ملاعق كبار زبدة افضل طريقة لتحضير المعمول السعودى بالتمر أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا.

اعمل على احضار بوله كبيرة عميقة ثم أقوم بوضع الزبدة ثم سكر البودرة واعمل على الخفق بالمضرب الكهربائى.

اعمل على وضع الزيت ثم أقوم بإضافة كوب من اللبن البودرة واعمل على الخفق مره أخرى بشكل جيد.

اعمل على وضع 2 بيضة ومعلقة صغيرة فانيليا واعمل على ضرب المكونات مره أخرى.

اعمل على ضرب المكونات جميعها جيدا حتى يصبح القوام مناسب وكريمى وناعم.

اعمل على تقليبة بالمعلقة من تحت لفوق براحة حتى اخرج أى هوا بداخلة ويصبح جاهز للاستخدام.

اعمل على احضار بوله نظيفة كبيرة وعميقة أقوم بنخل 1 كيلو من الدقيق بها ثم إضافة 1/2 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

أقوم بإضافة مزيج الزبدة إلى الدقيق ونعمل على الخلط جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد.

اعمل على وضع العجين فى إناء أكبر للعجن وأقوم على مزج العجين بيدى حتى اتاكد انة تم عجنة بشكل جيد واترك العجين لكى يرتاح لمدة ربع ساعة. كيفية تحضير معجون التمر أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا. اعمل على احضار بوله اضع فيها العجوة أو معجون التمر ثم أقوم بإضافة 4 ملاعق كبار زبدة اعمل على إضافة نصف معلقة من القرفة على العجوة وذلك على حسب الرغبة واعمل على عجن العجوة جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد. يجب أن يكون التمر لين حتى يسهل عندما نعمل على حشو المعمول. اعمل على صنع عجينة التمر او العجوة كور بحجم مناسب لحشو المعمول. اعمل على استخدام قالب المعمول لكى أشكل بها المعمول. اعمل على اختيار افضل شكل لكى اكبس المعمول بية ليظهر عندى شكل مناسب وجيد. اعمل على آخذ قطعة صغيرة من العجين أقوم بحشوها بالتمر ثم اغلق العجين عليها واعمل على وضعها بالقالب ثم اكبس لكى يظهر شكل جيد للمعمول. اعمل على رصها بالصينية التى سيتم التسوية بها لكى تدخل الفرن. كيفية تسوية المعمول السعودى اعمل على اشعال الفرن لتسوية على درجة حرارة 200 درجة. سيتم التسوية على آخر رف لمدة 20 دقيقة حتى تكون مستوية تماما. اعمل على تشغيل الشواية لكى أقوم بتحمير الوجة ويأخذ لون ذهبي جميل. ترتيب طبق تقديم المعمول السعودى بالتمر اعمل على إخراجها من الفرن بعد ماأصبح لونها رائع وريحتها شهية وأيضا بمذاق لذيذ. اعمل على رصها بطبق التقديم بشكل مناسب جذاب حتى تظهرى جمال شكلها وريحتها الرائعة. أخيراً تكونى قدمت لاسرتك افضل طريقة عمل معمول سعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا. المقاديرافضل طريقة لتحضير المعمول السعودى بالتمركيفية تحضير معجون التمركيفية تسوية المعمول السعودىترتيب طبق تقديم المعمول السعودى بالتمر الوسوم

افضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا يعتبر المعمول من أفضل واشهى الحلويات المشهورة والمتعارف عليها فى البلاد العربية ودول الخليج حيث أن المعمول تختلف حشواتة حسب الرغبة سواء بالتمر أو المكسرات حيث أن المعمول يتميز بطعمة الجميل الحلو وقوامه الهش وأيضا بيكون طرى وناعم جدا حيث أن كل دولة لها أسلوبها وطريقتها فى إعداد المعمول ولكى تحصلي على أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا عليكى باتباع الخطوات وتطبيق المكونات وتنفيذها بكل دقة حتى تستطيعى أن تقدمى لأسرتك اطيب واشهى معمول سعودى بالتمر بطعم رائع ومذاق لذيذ. المقادير 2 كوب زبدة

1 كوب سكر بودرة

1 كوب زيت

1 كوب حليب بودرة

2 بيضة

1 معلقة صغيرة فانيليا

1 كيلو دقيق

1/2 معلقة بيكنج بودر

1/2 1 كيلو من العجوة أو معجون التمر

4 ملاعق كبار زبدة افضل طريقة لتحضير المعمول السعودى بالتمر أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا.

اعمل على احضار بوله كبيرة عميقة ثم أقوم بوضع الزبدة ثم سكر البودرة واعمل على الخفق بالمضرب الكهربائى.

اعمل على وضع الزيت ثم أقوم بإضافة كوب من اللبن البودرة واعمل على الخفق مره أخرى بشكل جيد.

اعمل على وضع 2 بيضة ومعلقة صغيرة فانيليا واعمل على ضرب المكونات مره أخرى.

اعمل على ضرب المكونات جميعها جيدا حتى يصبح القوام مناسب وكريمى وناعم.

اعمل على تقليبة بالمعلقة من تحت لفوق براحة حتى اخرج أى هوا بداخلة ويصبح جاهز للاستخدام.

اعمل على احضار بوله نظيفة كبيرة وعميقة أقوم بنخل 1 كيلو من الدقيق بها ثم إضافة 1/2 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

أقوم بإضافة مزيج الزبدة إلى الدقيق ونعمل على الخلط جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد.

اعمل على وضع العجين فى إناء أكبر للعجن وأقوم على مزج العجين بيدى حتى اتاكد انة تم عجنة بشكل جيد واترك العجين لكى يرتاح لمدة ربع ساعة. كيفية تحضير معجون التمر أفضل طريقة لعمل المعمول السعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا. اعمل على احضار بوله اضع فيها العجوة أو معجون التمر ثم أقوم بإضافة 4 ملاعق كبار زبدة اعمل على إضافة نصف معلقة من القرفة على العجوة وذلك على حسب الرغبة واعمل على عجن العجوة جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها بشكل جيد. يجب أن يكون التمر لين حتى يسهل عندما نعمل على حشو المعمول. اعمل على صنع عجينة التمر او العجوة كور بحجم مناسب لحشو المعمول. اعمل على استخدام قالب المعمول لكى أشكل بها المعمول. اعمل على اختيار افضل شكل لكى اكبس المعمول بية ليظهر عندى شكل مناسب وجيد. اعمل على آخذ قطعة صغيرة من العجين أقوم بحشوها بالتمر ثم اغلق العجين عليها واعمل على وضعها بالقالب ثم اكبس لكى يظهر شكل جيد للمعمول. اعمل على رصها بالصينية التى سيتم التسوية بها لكى تدخل الفرن. كيفية تسوية المعمول السعودى اعمل على اشعال الفرن لتسوية على درجة حرارة 200 درجة. سيتم التسوية على آخر رف لمدة 20 دقيقة حتى تكون مستوية تماما. اعمل على تشغيل الشواية لكى أقوم بتحمير الوجة ويأخذ لون ذهبي جميل. ترتيب طبق تقديم المعمول السعودى بالتمر اعمل على إخراجها من الفرن بعد ماأصبح لونها رائع وريحتها شهية وأيضا بمذاق لذيذ. اعمل على رصها بطبق التقديم بشكل مناسب جذاب حتى تظهرى جمال شكلها وريحتها الرائعة. أخيراً تكونى قدمت لاسرتك افضل طريقة عمل معمول سعودى بالتمر بطعم رائع وناعم جدا. المقاديرافضل طريقة لتحضير المعمول السعودى بالتمركيفية تحضير معجون التمركيفية تسوية المعمول السعودىترتيب طبق تقديم المعمول السعودى بالتمر

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