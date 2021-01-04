بأقل التكاليف هتقدري تحضري أحلى كيك شيكولاته وأوفر من المحلات

وصفه اليوم هتساعدك كيف تنتجي أفضل كيك الشيكولاته الهشه والمغطي بالشيكولاته السائلة، وبالتأكيد جميعنا نعرف جيدا أن كيك الشيكولاته من أفضل أنواع الحلوي التي يفضلها الكبار والصغار، وأيضا توجد أفضل الطرق لكي تنجح وننتج أفضل كيك، وكما أيضا الكيك نستطيع تنفيذه في كثير من الأوقات للأحتفال أو كنوع من أنواع الفطور والتحليه المناسب في بعض البلدان وتختلف طريقه تحضيره من مطبخ إلي أخر ولذلك فعليكي سيدتي تتبع خطواتنا لكي تنتجي أفضل كيك هش ولذيذ. مقادير كيك الشيكولاته: عدد 3 أكواب دقيق منخول. عدد 2 ملعقه من الكاكاو الخام المنخول. عدد 3 بيضات بحرارة المطبخ. عدد 1 كوب ونصف سكر. عدد 1 ملعقه كبيره باكينج باودر. قليل من ملح. عدد 1 كوب زبادي. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من اللبن بدرجه حرارة المطبخ نصف كوب سمن نباتي أو زبد. ملعقه من الخل صغيرة. ملعقه الفانيليا سائله أوالفانليا باودر. مكونات صوص الشيكولاته: عدد كوب ونصف سكر.

عدد 2 ملعقه من الكاكاو الخام.

عدد كوب اللبن.

عدد كوب الزيت نباتي.

للتزيين نحضر كوب من المكسرات. طريقة تحضير الكيك: نخلط جميع المكونات الجافة معآ.

نحضر المضرب الكهربائي

نحضر وعاء للتحضير. نضع البيض ثم نضيف إليه الفانيليا و

معلقه الخل ونخفق لمده لا تقل عن ثلاث دقائق.

ثم نضيف الكوب ونصف ونستكمل الخفق ونضيف كوب الزبادي ونصف كوب اللبن مع الإستمرار في الخفق.

وبعد ذلك إضافه المواد الدهنية الخليط من السمن والزيت،وذلك مع الإستمرار في الخفق مع بدء إضافة المكونات الجافة الدقيق مضاف إليه البيكنج باودر ورشه الملح والكاكاو الخام المنخول.

وذلك بكميات قليلة مع إستكمال الخفق حتي إتمام الوصول إلي القوام المناسب.

ثم نحضر قالب الكيك ويدهن بمادة دهنية ( مكعب زبد أو سمن ).

نضع المزيج في قالب الكيك،وثم يدخل فرن ساخن علي درجه حرارة 160 درجة مئوية ويترك 45 دقيقة لأتمام النضج،ويترك بعد النضج في الفرن خمس دقائق لضمان الحصول علي كيك هاش،ثم نضع عليه صوص الشيكولاته الموفر. طريقه تحضير صوص الشيكولاته: مقادير كيك الشيكولاته:مكونات صوص الشيكولاته:طريقة تحضير الكيك:طريقه تحضير صوص الشيكولاته: نحضر إناء لمزج المكونات ونضع المكونات الجافه معا ( السكر والكاكاو )، ومعهم اللبن ونخلط جيدا ونضف الزيت تدريجيا للوصول إلى القوام المناسب. الوسوم

وصفه اليوم هتساعدك كيف تنتجي أفضل كيك الشيكولاته الهشه والمغطي بالشيكولاته السائلة، وبالتأكيد جميعنا نعرف جيدا أن كيك الشيكولاته من أفضل أنواع الحلوي التي يفضلها الكبار والصغار، وأيضا توجد أفضل الطرق لكي تنجح وننتج أفضل كيك، وكما أيضا الكيك نستطيع تنفيذه في كثير من الأوقات للأحتفال أو كنوع من أنواع الفطور والتحليه المناسب في بعض البلدان وتختلف طريقه تحضيره من مطبخ إلي أخر ولذلك فعليكي سيدتي تتبع خطواتنا لكي تنتجي أفضل كيك هش ولذيذ. مقادير كيك الشيكولاته: عدد 3 أكواب دقيق منخول. عدد 2 ملعقه من الكاكاو الخام المنخول. عدد 3 بيضات بحرارة المطبخ. عدد 1 كوب ونصف سكر. عدد 1 ملعقه كبيره باكينج باودر. قليل من ملح. عدد 1 كوب زبادي. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من اللبن بدرجه حرارة المطبخ نصف كوب سمن نباتي أو زبد. ملعقه من الخل صغيرة. ملعقه الفانيليا سائله أوالفانليا باودر. مكونات صوص الشيكولاته: عدد كوب ونصف سكر.

عدد 2 ملعقه من الكاكاو الخام.

عدد كوب اللبن.

عدد كوب الزيت نباتي.

للتزيين نحضر كوب من المكسرات. طريقة تحضير الكيك: نخلط جميع المكونات الجافة معآ.

نحضر المضرب الكهربائي

نحضر وعاء للتحضير. نضع البيض ثم نضيف إليه الفانيليا و

معلقه الخل ونخفق لمده لا تقل عن ثلاث دقائق.

ثم نضيف الكوب ونصف ونستكمل الخفق ونضيف كوب الزبادي ونصف كوب اللبن مع الإستمرار في الخفق.

وبعد ذلك إضافه المواد الدهنية الخليط من السمن والزيت،وذلك مع الإستمرار في الخفق مع بدء إضافة المكونات الجافة الدقيق مضاف إليه البيكنج باودر ورشه الملح والكاكاو الخام المنخول.

وذلك بكميات قليلة مع إستكمال الخفق حتي إتمام الوصول إلي القوام المناسب.

ثم نحضر قالب الكيك ويدهن بمادة دهنية ( مكعب زبد أو سمن ).

نضع المزيج في قالب الكيك،وثم يدخل فرن ساخن علي درجه حرارة 160 درجة مئوية ويترك 45 دقيقة لأتمام النضج،ويترك بعد النضج في الفرن خمس دقائق لضمان الحصول علي كيك هاش،ثم نضع عليه صوص الشيكولاته الموفر. طريقه تحضير صوص الشيكولاته: مقادير كيك الشيكولاته:مكونات صوص الشيكولاته:طريقة تحضير الكيك:طريقه تحضير صوص الشيكولاته: نحضر إناء لمزج المكونات ونضع المكونات الجافه معا ( السكر والكاكاو )، ومعهم اللبن ونخلط جيدا ونضف الزيت تدريجيا للوصول إلى القوام المناسب.

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