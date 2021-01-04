تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو بأسهل الخطوات

الجلاش من أسهل وأبسط الحلويات التي نقوم بإعدادها في المنزل ولا يأخذ مجهود ولا خبرة نهائياً، غير أنه يتميز بطعمه الجذاب الذي يجعل الكثير يحبونه دائماً، فهو من ألذ الحلويات الخفيفة على المعدة والتى لا تضر بالصحة العامة نهائياً، ويحتوي على فوائد صحية ومفيدة للجسم، وسوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره خلال الأسطر القليلة القادمة.مكونات طريقة عمل الجلاش الحلو:
سوف نحتاج إلى هذه المكونات من أجل عمل الجلاش الحلو في المنزل من محال الحلويات الشهيرة:
- نحضر نصف كوب من السمن السائحة.
- نحضر كمية من جوز الهند.
- نحضر كمية من الزبيب.
- نحضر نصف كوب من المكسرات أو السوداني.
- نحضر عبوه من الجلاش.
- نحضر ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نحضر كوب ونصف من الماء.
- نحضر ملعقة من عصير الليمون.
- نحضر كوبين من السكر.
لكي نقوم بتجهيز الجلاش الحلو داخل المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية بالترتيب:
- نقوم بطحن المكسرات في الخلاط أو بإستخدام الكبة وذلك حسب اختيارك سواء كان المكسرات أو الفول السوداني.
- نقوم بفرد طبقات الجلاش فوق بعض ونقطعها بالتساوي على حسب الرغبة.
- نحضر إناء غويط ونضع فيه المكسرات مع جوز الهند ونقلبهم جيدا.
- نقوم بفرد المكسرات على طبقة من الجلاش مع مراعاة فردها بالكامل ونضع طبقة ثانية فوقها، ونكرر ذلك حتى ثلاث طبقات من الجلاش متساوية.
- نقوم بتجهيز الشربات وذلك عن طريق: إحضار إناء غويط ونضع فيه الماء مع السكر ونقلبهم جيدا، ونضعهم على النار حتى تمام الغليان.
- نقوم بوضع الفانيليا والليمون وتقلبهم ثم نتركهم لحين ذوبان السكر نهائياً وخلطهم جيدا.
- نقوم بإطفاء النار ونترك الشربات حتى يبرد تماما.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن، ونرص أصابع الجلاش في الصينية كلها.
- نقوم بدهن وجه أصابع الجلاش من أعلى بالسمن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نضع الجلاش في الفرن ونتركه لحين حصوله علي اللون الذهبي من أسفل ومن أعلى.
- نقوم بسقي الجلاش بالشربات البارد المحضر سابقاً وهي ساخنة، ونضعه فى طبق التقديم.
الوسوم
الجلاش من أسهل وأبسط الحلويات التي نقوم بإعدادها في المنزل ولا يأخذ مجهود ولا خبرة نهائياً، غير أنه يتميز بطعمه الجذاب الذي يجعل الكثير يحبونه دائماً، فهو من ألذ الحلويات الخفيفة على المعدة والتى لا تضر بالصحة العامة نهائياً، ويحتوي على فوائد صحية ومفيدة للجسم، وسوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره خلال الأسطر القليلة القادمة.مكونات طريقة عمل الجلاش الحلو:
سوف نحتاج إلى هذه المكونات من أجل عمل الجلاش الحلو في المنزل من محال الحلويات الشهيرة:
- نحضر نصف كوب من السمن السائحة.
- نحضر كمية من جوز الهند.
- نحضر كمية من الزبيب.
- نحضر نصف كوب من المكسرات أو السوداني.
- نحضر عبوه من الجلاش.
- نحضر ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نحضر كوب ونصف من الماء.
- نحضر ملعقة من عصير الليمون.
- نحضر كوبين من السكر.
لكي نقوم بتجهيز الجلاش الحلو داخل المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية بالترتيب:
- نقوم بطحن المكسرات في الخلاط أو بإستخدام الكبة وذلك حسب اختيارك سواء كان المكسرات أو الفول السوداني.
- نقوم بفرد طبقات الجلاش فوق بعض ونقطعها بالتساوي على حسب الرغبة.
- نحضر إناء غويط ونضع فيه المكسرات مع جوز الهند ونقلبهم جيدا.
- نقوم بفرد المكسرات على طبقة من الجلاش مع مراعاة فردها بالكامل ونضع طبقة ثانية فوقها، ونكرر ذلك حتى ثلاث طبقات من الجلاش متساوية.
- نقوم بتجهيز الشربات وذلك عن طريق: إحضار إناء غويط ونضع فيه الماء مع السكر ونقلبهم جيدا، ونضعهم على النار حتى تمام الغليان.
- نقوم بوضع الفانيليا والليمون وتقلبهم ثم نتركهم لحين ذوبان السكر نهائياً وخلطهم جيدا.
- نقوم بإطفاء النار ونترك الشربات حتى يبرد تماما.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن، ونرص أصابع الجلاش في الصينية كلها.
- نقوم بدهن وجه أصابع الجلاش من أعلى بالسمن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نضع الجلاش في الفرن ونتركه لحين حصوله علي اللون الذهبي من أسفل ومن أعلى.
- نقوم بسقي الجلاش بالشربات البارد المحضر سابقاً وهي ساخنة، ونضعه فى طبق التقديم.
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