تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو بأسهل الخطوات

الجلاش من أسهل وأبسط الحلويات التي نقوم بإعدادها في المنزل ولا يأخذ مجهود ولا خبرة نهائياً، غير أنه يتميز بطعمه الجذاب الذي يجعل الكثير يحبونه دائماً، فهو من ألذ الحلويات الخفيفة على المعدة والتى لا تضر بالصحة العامة نهائياً، ويحتوي على فوائد صحية ومفيدة للجسم، وسوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره خلال الأسطر القليلة القادمة.

مكونات طريقة عمل الجلاش الحلو:

سوف نحتاج إلى هذه المكونات من أجل عمل الجلاش الحلو في المنزل من محال الحلويات الشهيرة:

نحضر نصف كوب من السمن السائحة.

نحضر كمية من جوز الهند.

نحضر كمية من الزبيب.

نحضر نصف كوب من المكسرات أو السوداني.

نحضر عبوه من الجلاش.

نحضر ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نحضر كوب ونصف من الماء.

نحضر ملعقة من عصير الليمون.

نحضر كوبين من السكر.

أما بالنسبة لمكونات الشربات سوف نحتاج إلى:طريقة تجهيز الجلاش الحلو في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز الجلاش الحلو داخل المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات التالية بالترتيب: