مكون ساحر ضعيه مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة بعد اليوم و ينبت الفراغات و يحارب الصلع والتساقط نهائيا

مكون ساحر ضعيه مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة بعد اليوم تعتبر مشكلة الشعر المتساقط الخفيف من المشاكل المزعجة والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص، مما يسبب لهم الإحراج والقلق وخصوصًا لدى النساء، وقد تكون التغذية غير السليمة وحدوث الخلل في هرمونات الجسم والعوامل الوراثية سبب كبير في سقوط الشعر والإصابة بالصلع، ولذلك يبحث كل من يعاني من هذه المشكلة عن طريقة طبيعية للحد منها وإنبات الشعر في الفراغات وعلاج الصلع.

وصفة البيض والشاي الأخضر لعلاج تساقط الشعر:-

تساعد هذه الوصفة على منع سقوط الشعر وزيادة نموه بشكل سريع، وذلك نظرًا لاحتواء الشاي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى احتواء البيض على نسبة من البروتينات.

مكونات الوصفة:-

صفار بيضتين.

ثلاث ملاعق كبيرة شاي أخضر.

مشمع استحمام.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به صفار البيضتين ونضيف له الشاي الأخضر ونخلطهم معًا بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على الشعر بالكامل، بحيث يصل الخليط إلى فروة الرأس. نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين فقط في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة ولن يتوقف شعرك عن النمو.

وصفة الزبادي والبيض لعلاج تساقط الشعر:-

مكونات الوصفة:-

بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقة ونصف عسل نحل.

طريقة التحضير والتطبيق:-