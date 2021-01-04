كنز فى كل بيت لمنع تساقط الشعر تماما وإنبات مقدمة الشعر بسرعة فائقة

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر والتي بمجرد ظهورها تزداد سوءا كل يوم، ويلجأ البعض لزيارة الأطباء المختصين والبعض الأخر لزيارة مراكز التجميل والعناية بالشعر، وذلك على الرغم من سهولة حل تلك المشكلة والموجود داخل كل بيت، ولا يتوقع الكثير أن تلك المكونات البسيطة قادرة على حل مشكلة تساقط الشعر بشكل نهائي، بالإضافة إلى إعادة إنبات فراغات الشعر فى مقدمة الرأس أو أى منطقة أخرى، وصفة اليوم كنز بكل المقاييس لمنع تساقط الشعر تماما، وإنبات مقدمة الشعر بسرعة قياسية وعلاج الشعر الجاف والمتقصف.

وصفة إعادة إنبات الشعر ومنع تساقطه

وصفة اليوم عبارة عن شامبو أو حمام طبي يتم استعماله مرة أو مرتين أسبوعيا، وذلك قبل غسل الشعر بالشامبو العادي الخاص بكِ، وتتكون من العناصر التالية:

1 عدد بيضة كاملة.

3 ملعقة من القرفة.

1 ملعقة من عسل النحل.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

البيض يُعد بمثابة بروتين طبيعي للشعر ويعمل على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر بشكل فعال، أما القرفة فهي تعمل على إنتاج بصيلات الشعر ومنحه القوة واللمعان، كما تعزز نمو الشعر بشكل أفضل بالإضافة إلى تحفيز تدفق الدم لفروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية بها، كما تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه مع المداومة، أما عسل النحل وزيت الزيتون فيعملان على ترطيب الشعر وتنعيمة ومنحه الحيوية البالغة.

طريقة التحضير

يتم وضع بيضه كاملة للشعر العادى أو صفار بيضة للشعر الجاف داخل وعاء، ثم يتم إضافة ملعقة واحدة من القرفة عليها ويتم الدمج جيدا بواسطة الشوكة أو المضرب الغير كهربائي وحتى تمام تجانس المكونات، ثم يتم إضافة عسل النحل وزيت الزيتون، ثم يتم التقليب مرة أخرى حتى التأكد من امتزاج جميع المكونات بشكل جيد.

طريقة الإستعمال

يتم تطبيق الوصفة الشعر بواسطة فرشاة من جذور البصيلات وحتى أطراف الشعر، ثم يتم لف الشعر وتركه لمدة ساعة كاملة مع تغطيته بوعاء بلاستيكي خفيف ، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة أو مرتين أسبوعيا وسنلاحظ الفارق فى تطويل الشعر وملء الفراغات وعلاج الشعر الجاف والمتقصف، وكذلك إعادة بناء الشعر وترميمه عن طريق إنبات فراغات الشعر خاصة بمنطقة مقدمة الرأس.

السر وراء القرفة مع الماء

يتم خلط الكمية المتبقية من القرفة أو ملعقتين منها مع كوب من الماء، ثم يتم وضع الخليط داخل زجاجة بخاخ وتركها لمدة نصف ساعة لتصبح جاهزة للإستعمال، حيث يتم رش الخليط على الشعر وخاصة بالمناطق التى تعاني من الفراغات وسنلاحظ إنبات الشعر بها مع الاستمرار في الاستخدام ، ويتم الإحتفاظ بالخليط فى الثلاجة وتكرار العملية بشكل يومي، وسنلاحظ النتيجة الرائعة خلال أيام.

تتميز القرفة بقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس مما يزيد من تغذية البصيلات، لذا فهي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر بشكل فعال وسريع، ومن المعروف أن عسل النحل له قدرة قوية جدا على ترطيب الشعر، وهذا ما يفعله زيت الزيتون بالإضافة إلى قدرته على منح الشعر تغذية ولمعان وتقوية بصيلات الشعر من الجذور.

وصفة منع تساقط الشعر وزيادة كثافته

يتم وضع خليط بين 2 ملعقة كبيرة من الشامبو مع ربع كوب من الماء وخلطه جيدا بمضرب يدوي وحتى الحصول على سائل رغوي ، ثم إضافة ملعقة من البن وملعقة من الفرقة والخلط جيدا مرة أُخرى بإستخدام المضرب بين جميع المكونات، ثم يتم غسل الشعر جيدا بالخليط وتكرار غسل الشعر بتلك الكيفية مرتين إسبوعيا وحتى شهر وسنلاحظ منع تساقط الشعر تماما وزيادة كثافة الشعر وملء الفراغات.