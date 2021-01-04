من غير ما يشرب زيت نهائي افضل طريقة لقلي الباذنجان المقرمش الصحي اللذيذ

الباذنجان من أفضل الخضروات التي تدخل يمكن تناولها فى أشكال متعددة فبعض الناس يفضل تناوله بالثوم والتوابل وقلية بالزيت، والبعض الآخر يحبه بالطماطم ما يسمي بالمسقعة، وهناك من يتناوله مسوقاً كمخلل وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم إعداده بها، وسوف نتناول اليوم أفضل الطرق لقلية دون الحاجة لاستخدام الزيوت.

طرق مختلفة لقلي الباذنجان دون زيت

باذنجان بانيه وكوسا

مكونات الوصفة:-

فلفل أسود.

ملح.

باذنجان شرائح.

كوسا دوائر.

بيضتين.

كوب من البقسماط البودر.

ربع ملعقة ملح.

ببريكا.

ثوم بودر.

ملعقتين زيت.

ربع ملعقة أريجان.

طريقة التحضير:-

نقطع الباذنجان والكوسا لعدد من الشرائح الرقيقة.

نقوم بخفق البيضتين جيداً.

نقوم بخلط البقسماط والملح والببريكا وجميع المكونات الأخرى.

نقوم بغسلها جيداً ونبدأ بتنزيلها فى البيض وإخراجها ووضعها فى الخليط السابق.

ثم نقوم بوضعها على صينية كبيرة وإدخالها للفرن لمدة عشر دقائق وبعدها نخرجها وتقدم ساخنة.

باذنجان مقرمش

مكونات الوصفة:-

ثلاث باذنجان.

ثلاث بيضات.

كوب وربع دقيق.

زيت.

ربع ملعقة ملح.

فصوص ثوم مهروسة.

كمون.

ملعقة نشا.

طريقة التحضير:-

يتم تقطيع الباذنجان لشرائح عديدة.

يشطف ويرش عليه الملح ويترك لدقائق.

نخفق البيض.

ونقلب المكونات بالدقيق.

نبدأ بغسل الباذنجان ونقوم بهرس الثوم وخلطه بالملح والكمون ووضعه على الشرائح.

بعدها نقوم بوضعه بالبيض ونخرجه على الدقيق ونتركه جانباً.

نقوم بتسخين الزيت جيداً.

نضع الباذنجان لدقائق ونتركه حتي يأخذ اللوم الذهبي.

يقدم ساخناً مع الطحينة والسلطة الخضراء.

باذنجان صحي

مكونات الوصفة:-

كيلو باذنجان.

ربع ملعقة ملح.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:-

نقوم بتقطيع الباذنجان وغسله وتركه يجف لبعض الوقت.

نقوم بغمس الباذنجان داخل عصير الليمون.

يجب الحرص على تقطيع الباذنجان لقسمين.

على أن نعاود تقطيعها إلى شرائح أصابع متعددة.

نغمسها بالكامل مرة ثانية بعد تقطيعها لشرائح.

نقوم برش الملح عليها وتترك جانباً لبعض الوقت حتى تتصفى تماماً.

نقوم بإحضار قماشة نظيفة ونبدأ بتحريك الملح من الشرائح حتى تختفي نهائياً.

نقوم بالضغط عليها للتخلص من كمية المياه الموجودة فيها بالكامل.

نقوم بوضعها فى الفويل لعشر دقائق حتى تستوي تماماً.

نخرجها وتقدم ساخنة

الباذنجان الصحي من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها فى فترات الحمية أو يمكن تناولها من الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض ويتوجب عليهم عدم تناول الأطعمة المحمرة أو المقلية، التي تتشبع بالزيوت فقد تعرضهم للعديد من المشاكل المختلفة، لذلك يمكن تسوية الباذنجان من خلال تقطيعه إلى شرائح ووضعة فى ورق ألمونيوم ووضعه بالفرن.

يعتبر الباذنجان من أغني الخضروات المفيدة لجسم الانسان فيمكن عمل الباذنجان المحمر أو المقلي أو الباذنجان باللحمة أو المصقعة، فجميعهم طعمهم لذيذ، ومن أكثر ما يزعج الكثير هو أمتصاص الباذنجان للزيت ومن خلال هذا المقال يمكن قلي الباذنجان بدون أمتصاص الزيت فيعتبر هذه الطريقة صحية جداً وليس لها ضرر على صحة الأنسان.

في الفترات الأخيرة زادت عمليات البحث عن الكثير من الوصفات الصحية والتي تخص الرجيم، ولا سيما إذا كانت هذه الوصفات صحية وفي نفس الوقت لذيذة، لذلك سوف نقدم لكي طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، فالباذنجان له الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد في عملية التخسيس بالإضافة إلى طعمه اللذيذ والشهي.