أقوى 3 كريمات ساحرة لتبييض العانة والابط والجسم وازلة البقع الداكنة بالجسم كله تبييض فوري رهيب

أقوى 3 كريمات ساحرة لتبييض العانة والابط والجسم تعتبر مشكلة اسمرار الجلد ووجود العديد من المناطق الداكنة بالجسم من أكثر المشكلات التي يواجه السيدات، ويوجد العديد من الطرق المتنوعة سواء طبيعية أو كيميائية تعمل على تفتيح الجسم والمناطق الداكنة بالجسم، ونحن نعلم أن المنطقة الحساسة من أكثر أماكن الجسم التي يتغير لونها ويظهر عليه البقع الداكنة، ومما يجعلها تبذل جهد كبير في تفتيح المناطق الحساسة والمناطق الداكنة بالجسم، ونحن اليوم من خلال موضوعنا هذا سوف نتعرف على أبرز كريمات التفتيح للمناطق الحساسة في المنزل دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية تسبب ضرر البشرة.

النشا وزيت جوز الهند

نقوم بإحضار قدر ويوضع على النار ويوضع به ملعقة من زيت جوز الهند ويترك على نار هادئة ويضاف له ملعقة من النشا ونضف ملعقة من ماء الورد وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي، ونقوم بإحضار عبوة ونضع بها الكريم ويترك حتى يبرد، ويطبق المزيج على المنطقة الحساسة ويترك طوال الليل ويغسل بالصباح واحرصي على القيام بذلك بشكل يومي حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

كريم هلام الصبار

من المواد الطبيعية المليئة بالكولاجين والمعادن وأيضاً الفيتامينات التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة العانه والابط، كل ما تحتاجين له هو القيام باستخراج جل الألوفيرا من الصبار وتدلك المنطقة المتضررة لمدة ربع ساعة ومن ثم تشطف بالماء، مع الحرص على القيام بذلك ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلين على نتائج مرضية.

من المواد المبيضة طبيعياً وتتم من خلال أخذ ملعقتين من عصير الليمون ويخفف بربع كوب من ماء الورد، ونغمس قطعة من القطن بالخليط ويوضع على البشرة ويترك لمدة 5 دقائق ومن ثم يغسل بالماء البارد.