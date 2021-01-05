طريقة عمل الكيك بالزبادي في 10 دقائق

الكيك من الذ الحلويات وأخفها خاصا لو تداخل في مكوناتها الزبادي، لذا إليكم طريقة عمل الكيك بالزبادي لطعم لذيذ ومكونات خفيفة على المعدة والتي تجعل منها إفطار أو سناكس بين الوجبات رائعة.

المكونات الرئيسية في عمل الكيكة بالزبادي تعرف أيضا 《على طريقة عمل الكيكة الطبقات الباردة بالشيكولاتهطريقة عمل الكيكة الطبقات الباردة بالشيكولاته》 هو زبادي و زبد و دقيق أبيض وبيض وهنا تم اختيار الزبادي بديلا للبن فهذه الكيكة لا يستخدم فيها اللبن على الإطلاق وإليكم الطريقة بالتفصيل.

طريقة عمل كيك الزبادي

المكونات:_

عدد 4 بيضة .

3كوب زبادي .

2كوب دقيق.

كوب سمن.

فانيليا.

كوب وربع سكر.

بكنج بودر يفضل كيك شيف.

للتجميل جوز هند مبشور.

الخطوة الأولى يفضل أن تكون السمن سائحة لذا قومي بتسيح السمن على النار بدون أن تغلي فقط تكون سائبة. الخطوة الثانية قومي بوضع السمن مع البيض مع الفانيليا مع السكر وقومي بضربهم جيدا جدا في خلاط كهربي حتى يتجانسوا ليصبحوا مثل الكريمة ثم أضيفي الزبادي وقومي بالخفق مرة أخرى . في طبق عميق قومي بوضع الدقيق مع البيكنج بودر وقومي بخلطهم جيدا ثم قومي بصب المكون المخلوط في الخلاط على الدقيق مع التقليب الخفيف بمضرب سلك يدوي حتى يتجانسوا وتصبح عجينه متوسطة لا هي لينه جدا ولا هي يابسه . قومي بوضع القليل من السمن مع رشه من الدقيق في قعر صينيه الخبز ثم قومي بصب عجينه الكيك ووضعها بعد ذلك في فرن متوسط الحرارة في مده حوالي من 25 إلى 30، دقيقة أو حتى تمام النضج.

طريقة عمل كيكة الزبادي بالخطوات

علامات نضج الكيك بدون فتح الفرن هي الرائحة حينما تبدأ رائحة الكيك في الانتشار إذا هي في المرحلة النهائية من النضج، العلامة الثانية هي وضع سكين رفيع في المنتصف إن خرجت السكين بدون أثار العجين إذا فقد أكملت النضج.