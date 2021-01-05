فوائد زيت جوز الهند الرهيب لتقوية الشعر وعلاج القشرة وزيادة كثافته

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زيت جوز الهند، يعتبر من النباتات الطبيعية ذات رائحة جميلة، وينتج من جوز الهند الزيوت ومكسرات جوز الهند وغيرها، حيث ان يدخل جوز الهند في زيوت العناية بالشعر والبشرة وأشياء كثيرة، حيث انه يحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات وأملاح معدنية، يعتبر غسل فروة الرأس بماء جوز الهند يعطي لها ترطيب، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على فوائد زيت جوز الهند المتعددة للشعر وكيفية استخدامه.فوائد زيت جوز الهند للشعر
- يعمل على علاج تساقط الشعر ويقلل منه.
- يعمل على إصلاح الشعر من التلف وتقويته.
- يمنع القشرة الموجودة في فروة الرأس وعلاجها.
- يعمل على قتل قمل الرأس والحشرات والبكتيريا.
- يقوي الشعر ويزيد من كثافته ويضيف لشعر لمعان ويهدئ من تجاعيد الشعر ويعمل على فرد الشعر.
يمكن تدليك فروة الرأس بماء جوز الهند وتركه طوال الليل قبل غسله صباحاً بشامبو خفيف يزيد من نمو الشعر وهي كالتالي:-
المكونات
- زيت جوز الهند البكر.
طريقة الاستخدام
- نقوم بغسل الشعر، وتركه حتى يجف تماماً.
- نقوم بوضع الزيت على الشعر.
- تدليك فروة الّأس بالزيت بلطف جيداً لمدة 10-15 دقيقة.
- نترك الزيت على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ثم بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو.
- تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ومرتين في الأسبوع للشعر الجاف.
طريقة لاستخدام الزيت لإصلاح الشعر التالف
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من ماء جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط المكونات السابقة وبعد ذلك نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو الخفيف.
- تكرر هذه الخطوات مرتين أسبوعيّاً ويمكن إضافة خل التفاح.
المكونات
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الدافئ.
- ربع كوب من العسل.
طريقة التحضير
- خلط المكونات السابقة جيداً، ووضع الخليط على الشعر المبلّل.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.
- تكرار هذه العملية 1-2 مرة أسبوعياً.
المكونات
- 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- خلط جوز الهند مع نصف كميته من عصير الليمون.
- نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس جيداً.
- نقوم بتغطية الرأس بقبعة الاستحمام وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بشامبو خفيف.
- تكرار هذه الطّريقة 2-3 مرات أسبوعياً.
الوسوم
زيت جوز الهند، يعتبر من النباتات الطبيعية ذات رائحة جميلة، وينتج من جوز الهند الزيوت ومكسرات جوز الهند وغيرها، حيث ان يدخل جوز الهند في زيوت العناية بالشعر والبشرة وأشياء كثيرة، حيث انه يحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات وأملاح معدنية، يعتبر غسل فروة الرأس بماء جوز الهند يعطي لها ترطيب، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على فوائد زيت جوز الهند المتعددة للشعر وكيفية استخدامه.فوائد زيت جوز الهند للشعر
- يعمل على علاج تساقط الشعر ويقلل منه.
- يعمل على إصلاح الشعر من التلف وتقويته.
- يمنع القشرة الموجودة في فروة الرأس وعلاجها.
- يعمل على قتل قمل الرأس والحشرات والبكتيريا.
- يقوي الشعر ويزيد من كثافته ويضيف لشعر لمعان ويهدئ من تجاعيد الشعر ويعمل على فرد الشعر.
يمكن تدليك فروة الرأس بماء جوز الهند وتركه طوال الليل قبل غسله صباحاً بشامبو خفيف يزيد من نمو الشعر وهي كالتالي:-
المكونات
- زيت جوز الهند البكر.
طريقة الاستخدام
- نقوم بغسل الشعر، وتركه حتى يجف تماماً.
- نقوم بوضع الزيت على الشعر.
- تدليك فروة الّأس بالزيت بلطف جيداً لمدة 10-15 دقيقة.
- نترك الزيت على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ثم بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو.
- تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ومرتين في الأسبوع للشعر الجاف.
طريقة لاستخدام الزيت لإصلاح الشعر التالف
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من ماء جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط المكونات السابقة وبعد ذلك نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو الخفيف.
- تكرر هذه الخطوات مرتين أسبوعيّاً ويمكن إضافة خل التفاح.
المكونات
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الدافئ.
- ربع كوب من العسل.
طريقة التحضير
- خلط المكونات السابقة جيداً، ووضع الخليط على الشعر المبلّل.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.
- تكرار هذه العملية 1-2 مرة أسبوعياً.
المكونات
- 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- خلط جوز الهند مع نصف كميته من عصير الليمون.
- نقوم بتدليك الخليط على فروة الرأس جيداً.
- نقوم بتغطية الرأس بقبعة الاستحمام وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بشامبو خفيف.
- تكرار هذه الطّريقة 2-3 مرات أسبوعياً.
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