هناك انواع متعددة من الصداع واعراضها تتفاوت حسب اختلافها، من صداع قلة النوم الى صداع التوتر والصداع النصفي او الشقيقة وصداع التمارين الرياضية، وحالياً يعاني بعض مرضى كورونا من الصداع عند الاصابة بالعدوى.

كما ان هناك صداع الجوع، الناجم بشكل اساسي عن قلة تناول الطعام إما بسبب الحمية الغذائية القاسية، او عند تخطي مواقيت وجبات الطعام الرئيسية، او عدم تناول الطعام لفترة طويلة.

لكن بالامكان التغلب على هذه الصداع من خلال مواجهة اسبابه التي نستعرضها سوياً اضافة الى النصائح الواجب اتباعها للتخلص من صداع الجوع كما جاءت على موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "بولد سكاي" الهندي.

ما هو صداع الجوع

في إحدى الدراسات العلمية التي اجراها باحثون من جامعة ملبورن الاسترالية، كشفت النتائج ان الجوع يتسبب بحوالي 31.03% من حالات الصداع، في حين ان تفويت الوجبات يتسبب بحوالي 29.31% منها بالمقارنة مع عوامل أخرى مثل الانفعالات الشديدة والتعب وتغيرات الطقس والدورة الشهرية والسفر والضوضاء وساعات النوم وغيرها.

ويمكن لأسباب مختلفة ان تؤدي للاصابة بصداع الجمع، منها الجفاف ونقص السعرات الحرارية والكافيين ما يتسبب بانخفاض نسبة السكر في الدم وحدوث الصداع. وعندما يحس الدماغ بانخفاض مستويات الجلوكوز، فإنه يعمد لاطلاق هرمونات معينة مثل الجلوكاجون والكورتيزول والأدرينالين للتعافي من نقص السكر في الدم أو انخفاض مستويات الجلوكوز.

وتزداد شدة صداع الجوع لدى اشخاص معينين ممن يعانون من بعض الامراض او المشاكل الصحية، منهم مرضى السكري او الاشخاص الذين يعانون من التوتر. كما ان الجوع والتوتر يمكن ان يؤديان الى الصداع النصفي الذي يعد من أشد انواع الصداع.

مشاكل الجهاز الهضمي وعلاقتها بصداع الجوع

من ناحية اخرى، يعد مرضى الجهاز الهضمي الاكثر عرضة للاصابة بصداع الجوع، ومنها مرض الجزر المعدي المريئي، والإمساك، وعسر الهضم، ومتلازمة الأمعاء الالتهابية، وآلام وظيفية في البطن، ومرض الاضطرابات الهضمية.

ومن ابرز اعراض صداع الجوع:

الهدير وقرقرة المعدة.

الاعياء والدوخة.

ارتعاش اليدين.

الام المعدة.

التعرق والشعور بالبرد.

نصائح للتغلب على صداع الجوع

في حال المعاناة من صداع الجوع والتخفيف من حدته، ينصح باتباع النصائح التالية:

تناول الاطعمة الصحية في أوقاتها.

عدم تفويت الوجبات الرئيسية خاصة وجبة الفطور.

تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة، خاصة لمن تتضمن طبيعة عملهم جدولاً زمنياً مزدحماً.

تجنب الشوكولاتة أو العصائر المحلاة كونها تتسبب بارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

شرب الماء بكميات كبيرة لتقليل الشعور بالجوع

الاحتفاظ بثمرة فاكهة مثل التفاح أو البرتقال أو علبة من المكسرات في متناول اليد.

تناول الزبادي أو عصائر الفاكهة غير المحلاة بين الوجبات.

لكن في حال لم تنفع كل هذه النصائح واستمر الصداع على الرغم من تناول الطعام، فإن السبب قد يكون مشاكل صحية اخرى تستدعي استشارة الطبيب على الفور.