اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ يعتبر من الاطباق المتعارف عليها والمشهورة لانها تقدم فى العزائم والمناسبات حيث ان لحم الديك الرومى لة قيمة غذائية مفيدة وايضا لحم الديك الرومى لة فوائد وهى انة يحسن من عمل الجهاز الهضمى حيث انة يحد من الاصابة بعصرالهضم وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعى ويساعد على تقوية الأعصاب وله فوائد أخرى حيث أنة مفيد لصحة الحامل والجنين وأيضا يفيد فى أنظمة التخسيس حيث أنة ينظم الغدة الدرقية وكثيرا من السيدات تبحث عن اسهل وابسط طريقة لتنفيذ الرول التركى لصدر الرومى وذلك عن طريق البحث عن الطرق المختلفة لتنفيذة ولكى تحصلى على اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ يجب اتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بية وتنفيذها بمنتهى الدقة وذلك لكى تقدمى لعائلتك اشهى طعم واطيب مذاق. المقادير 1 كيلو صدر رومى

معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة بابريكا

1 معلقة صغيرة فلفل اسود

1 معلقة صغيرة السبع بهارات

1 معلقة صغيرة ثوم مفروم

2 عود كرفس

1 كوب بسلة خضراء

2 حبة جزر

بوكية جارنية

1 ليمونة كبيرة مقطعة

4 فصوص ثوم صحيح

اعشاب (روز مارى )

5 حبات من الحبهان

1 معلقة صغيرة كبة صينى

6 ورقات لورا

2 عود كرات

3 حبات جزر مقطعة شرائح سميكة

3 حبات بصل مقطعة قطع كبيرة

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات كبيرة

دبارة خاصة للطعام اسهل طريقة لتحضير رول الصدر الرومى اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ.

أقوم باحضار بوله كبيرة عميقة لتحضير التتبيلة الخاصة برول صدر الديك الرومى.

اعمل على وضع الأعشاب مثل الروز مارى فى البولة ثم اضع الفلفل الأسود والملح.

أقوم بإضافة معلقة صغيرة ببريكا لكى تعطينى لون أحمر جميل ثم أضيف معلقة صغيرة ثوم مفروم.

أقوم باحضار صدر الديك الرومى واعمل على فتحة من الظهر واترك وش الصدر سليم وافتح من الظهر لأن بية فتحات اعمل على جعلة مثل الكتاب المفتوح حتى أستطيع استخدامة.

اعمل على احضار سكينة حامية لكى ابدا بفتح الصدر براحة لكى يعطينى النتيجة المطلوبة بذلك أصبح عندى مفرود مثل الورقة حتى أتمكن من حشو الصدر الرومى.

اعمل على احضار التتبيلة واضعها على الصدر بعد فتحة لكى يتم تتبيله.

أقوم بوضع الفراخ المفرومة فوق التتبيلة واعمل على أن تأخذ الفراخ من التتبيلة وانا بفردها داخل الصدر.

أقوم بوضع كمية من البسلة ودة اختيارى على حسب رغبتك واستخدامك ولكن سنعمل على وضعها بالوصفة.

أقوم بإضافة عيدان الكرفس من غير الورق ثم أقوم بإضافة 2 حبة جزر.

اعمل على تتبيلهم ان اضع قليل من الملح والفلفل لكى يتم تتبيل الفراخ المفرومة وما وضعتة فوق الفراخ المفرومة أقوم بتتبيلة بشكل جيد كيفية لف رول الصدر الرومى اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ. اعمل على برم الصدر وتقفيلة ويتم ذلك من خلال استخدام الدبارة. يتم احضار الدبارة من محل الخاص بأدوات الطعام لأنها دبارة خاصة بالطعام وليس خيط خياطة. أقوم بعمل حلقة بربط عقدة فى طرف الدبارة واعمل على لف الدبارة فى الاول بشكل طولى ثم اعمل على لفها حوالين الصدر بشكل عرضى وعند اللف ممكن اضع عودين روز مارى لكى يعطينى طعم ونكهة مميزة. أقوم بشد الخيط حتى يتم برم الصدر بشكل جيد وعند انتهاء الخيط اعمل على وجود عقدة فى الخيط فى النهاية. اعمل على آخذ باقى التتبيلة وأقوم بتتبيل رول الصدر الرومى بشكل جيد وبذلك يكون تم تجهيزة. كيفية تسوية رول الصدر الرومى اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ.

اعمل على احضار طاسة أو حلة على النار واضع فيها قليل من الزيت وعندما يسخن أقوم بإنزال رول الصدر الرومى لكى يأخذ صدمة.

اعمل بانزالة على الوش لكى يتشوح حتى يأخذ اللون المناسب وهو اللون الذهبى الجميل.

أقوم بوضعة على الجهة الأخرى لكى يأخذ نفس اللون وعلى الجوانب حتى يأخذ الرول كلة نفس اللون وذلك بقليل من الزيت وممكن وضع زبدة ودة اختيارى على حسب رغبتك واستخدامك.

أقوم بإضافة البوكية جارنية لكى تعطى نكهة مميزة ومذاق جيد لرول الصدر الرومى.

اعمل على وضع كرات وكرفس ثم أقوم بإضافة بصل وثوم وأيضا جزر وطماطم وبقدونس وروز مارى وورق لورا وحبهان كل تلك المكونات بتعطى نفس ونكهة جيدة لرول الصدر الرومى.

اعمل على تجهيز حلة بها مياة اتركها حتى تغلى جيدا.

أقوم بوضع المياة المغلية على رول الصدر الرومى وجميع المكونات التى تم وضعها.

أقوم بوضع المياة على الحلة التى بها الرول لكى تأخذ طعم التشويح ثم أقوم بإنزال جميع المكونات بالحلة التى بها المياة حتى تكون كمية المياة مناسبة ويستوى بشكل جيد.

اعمل على نغز الرول بالسكين حتى اتاكد اذا كان تم تسوية اولا وذلك اذا اخرج مياة مكان النغز بذلك يحتاج لتكملة التسوية.

اعمل على ان انتظر مدة حتى يتم تسويتة فانة ياخذ مدة تسوية من ساعة الى ساعة وربع ثم اعمل على ان انعزة مرة اخرى اذا لم يخرج مياة مكان النغزة بذلك يكون تم تسويتة. كيفية ترتيب طبق التقديم اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ. اعمل على اخراج الرول من النار بعد تسويتة واتركة حتى يبرد تماما. اقوم بعد ان يبرد بتقطيعة بسكينة حامية على شكل شرائح بحجم مناسب حتى يتم ظهورالحشو الذى تم حشوة بشكل جيد وجميل. اقوم بوضع شرائح الرول فى طبق التقديم ويمكن تقديمة مع ارزمبهر. اخيرا تكونى قدمتى لاسرتك اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ. المقاديراسهل طريقة لتحضير رول الصدر الرومىكيفية لف رول الصدر الرومىكيفية تسوية رول الصدر الرومىكيفية ترتيب طبق التقديم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لعمل رول تركى بصدر الرومى بطعم شهى ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.