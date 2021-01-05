طريقة إزالة شعر الزائد بالجسم والوجه ومنع ظهوره مرة أخرى بدون ألم

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة وجود الشعر الزائد بالوجه وكافة أنحاء الجسم، وتلك المشكلة حلها سهل وبسيط ولا تدعى تلك المشكلة للقلق والتخلص من الشعر الزائد نهائيا بكل أمان من دون أن يتعرض الجسم لأثار جانبية مثل احمرار الجلد أو زيادة كثافة الشعر، ويوجد الشعر الزائد في القدمين والوجه والأماكن الحساسة، ويلجأن الكثير منهم إلى إزالة الشعر بسرعة عن طريق شفرات الحلاقة، وتلك الوسيلة خاطئة من الأخطاء الكبيرة وتؤدي إلى إصابة الجلد بالالتهاب وينمو الشعر بسرعة أيضا تحت الجلد، ولكن ينصح خبراء التجميل بعدم استخدام شفرة الحلاقة لأذيتها للبشرة كما إنها غير عملية، ومن الأفضل إزالة الشعر عن طريق أستخدام الشمع لإنها تنزعه من الجذور ولا يوجد لها أثار جانبية.

أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد بالجسم والوجه

يوجد عدد من الطرق التي تعمل على إزالة الشعر وتخلصك من الجلد الميت أيضا وتنشط الدورة الدموية، وتحتاج إلى مهارة ولكن الطرق التقليدية تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وإنها غير مجدية في الشعر القصير ومؤلمة في بعض الأوقات خاصة في الأماكن الحساسة، وسنتعرف على طرق إزالة الشعر بسهولة.

زيت النمل لإزالة الشعر

زيت النمل من أفضل الزيوت لنزع الشعر نهائيا وبطريقة أمنة، حيث أنه يعطي نتائج فعالة لإزالة الشعر خاصة الشعر الأشقر والناعم الذي لا يرى بالعين، كما يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يقلل من كثافة جذور الشعر ويمنعها من أن تتجدد مع الاستعمال الدائم والمتكرر له سيزول الشعر نهائيا.

يستعمل زيت النمل لإزالة الشعر لكن قبل الاستعمال يجب تنظيف المكان من الشعر عن طريق الشمع أو السكر. كما يجب الحرص على عدم إزالة الشعر بالشفرات، لأن الشمع من أفضل ما يتم استخدامه لإزالة الشعر والجلد الميت ويعطي جلد ناعم. ثم دهن المنطقة بزيت النمل وتركه عليها لمدة 10 دقائق تقريبا، ومن المفضل أن يكون ذلك قبل الخلود للنوم لكي يتمكن الجلد من امتصاص الزيت، وتكرر تلك العملية لمدة 5 أيام بعد نزع الشعر حتى يختفي تماما. فيوجد نتائج تظهر بعد وقت قصير أو بعد تلك الفترة لن يظهر الشعر بكثافة، ويعتمد ذلك على كثافة الشعر ويفضل الاستمرار عليها لعدة أشهر.

طريقة استخدام زيت النمل لنزع الشعر