طريقة عمل الروج الجيلاتيني الرهيب اللي مجنن البنات في المنزل

يعد الروج الجيلاتيني ، من أحدث صيحات الميك أب لعام 2021، فهو علاج ومستحضر تجميلي، فهو يساعد على تفتيح الشفاه وترطيبها، ويمنحها النعومة الكاملة والملمس الناعم، ويعمل على تكبير الشفاه الرفيعة ويزيد من جمالها، ويعطيها اللون الجذاب ويميل دائماً إلى اللون الوردي، وكثير من السيدات تبحث عن الروج ثابت الذي يدوم معها طول اليوم، بدل من مستحضرات التجميل الضارة بالشفاه التي تعمل على تشققها وتزيد من السمار حولها، فهو روج فعال يأخذ درجة حرارة الجسم فيثبت عند وضعه على الشفاه، وقد حرصنا دائماً سيدتي من خلال موقع ثقفني، أن نقدم كل ما هو جديد في عالم الميك أب المنزلي وسوف نقدم لكي من خلال مقالنا هذا طريقة عمل الروج الجيلاتيني في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات طبيعية.

مكونات الروج الجيلاتيني

يتكون الروج من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة من أي كريم مرطب. قلم روج سحري. ثلاث نقاط من أي زيت عطري. ربع ملعقة من زبدة الكاكاو. أصبع روج فارغ. علبة معدنية فارغة.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الروج الجيلاتيني بخطوات سهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار العلبة المعدنية ونضع الروج السحري، ثم نقوم بإشعال شمعة ونمرر العلبة من فوقها حتى يذوب الروج وزبدة الكاكاو.

بعد ذلك نضع الزيت العطري ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط مع بعض.

نقوم بإحضار أصبع الروج الفارغ ونسكب الخليط داخله ونتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل ثم نقوم باستخدامه.

طريقة توريد الشفايف في المنزل

يوجد لتوريد الشفاه طرق متنوعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-