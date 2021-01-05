أسهل طريقة لعمل دبابيس الدجاج المقلية مثل المحلات في المنزل

تعتبر دبابيس الدجاج ، من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس، ويقبل عليها الكثير من الأطفال، لأنها وجبة خفيفة وسريعة، وهي من الوجبات الموفرة التي تتميز بالنكهات الجميلة والطعم المميز والشكل الرائع، وهي سريعة الهضم ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، وكثير من الناس يفضلون تناولها في المطاعم وخارج المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل دبابيس الدجاج المقرمشة الشهية في المنزل بدل من شرائها من الخارج بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات دبابيس الدجاج

يوجد مكونات عديدة يتم تحضيرها عند عمل الدبابيس المقرمشة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من دبابيس الفراخ. ملعقة من البصل البودرة. ملعقة من الثوم البودرة. ملعقة من الملح ويوضع حسب المذاق. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة. 2 بيضة. كوب من البقسماط المطحون. كوب من الدقيق. بهارات الفراخ. كوب من الزيت القلي. ملعقة من الخل. ملعقة من الببريكا.

طريقة التحضير

يتم تحضير دبابيس الدجاج المقرمشة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الدجاج جيداً بالماء والملح والخل ونقوم بنقعه لبضع دقائق.

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع البصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل والببريكا والكزبرة المطحونة وبهارات الفراخ مع نصف كوب من الماء، ونقلب كل المكونات مع بعض ونضع الدبابيس ونتبلها بالخليط جيداً، ونتركها لمدة ساعتين في الثلاجة حتى تتشرب الخليط وتصبح نكهتها طيبة.

بعد ذلك نحضر طبق ونضع فيه البيض مع قليل من الملح والفلفل ونخفقهم جيداً.

بعد ذلك نحضر طبق ونضع البقسماط المطحونة، وطبق أخر للدقيق.

ثم نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة ونضع دبابيس الفراخ في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط ونستمر بهذه الطريقة حتى نفرغ من الكمية كلها.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار ثم نضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

ثم نضع الدبابيس في الزيت ونتركها حتى يتحمر لونها ويصبح مثل الذهب.

نقوم برص الدبابيس في طبق مفروش بورق المطبخ ليساعد على امتصاص الزيت.

نقوم بتقديم دبابيس الفراخ المقرمشة بجانب البطاطس المقلية والأرز وبالهناء والشفاء.

فوائد دبابيس الدجاج للجسم

تحتوي هذه الوجبة على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-