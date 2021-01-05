طريقة عمل الهايليتر للوجه في المنزل بدون تكلفة ونصائح مهمة عند وضعه على الوجه

يعتبر الهايليتر من مستحضرات التجميل الحديثة التي ظهرت في وقتنا الحالي، ومن المعروف عن الكثير من الفتيات الإهتمام بجمالها وأناقتها أكثر من أي شئ آخر لذلك يبحثن عن كل ما هو جديد من أنواع المكياج، وهو من الوسائل التي تستخدم في تفتيح المناطق الداكنة وقليلة الإضاءة في الوجه، ويوجد العديد من الطرق لإعداده في المنزل دون تكلفة بدلاً من شرائه جاهزاً بأسعار مرتفعة، يوجد أنواع كثيرة منه ولكن تختلف حسب نوع البشرة مثل الهايليتر السائل المستخدم للبشرة الجافة والبودرة الذي يوضع بالفرشاة لتكثيف اللون والكريمي الذي يوضع على الوجه دون الحاجة إلى فرشاة، ومن الأماكن التي يوضع فيها هي تحت الحاجبين وعند عظام الخدين والأنف وفي الجبهة العريضة، وسوف اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام أبسط طريقة للقيام به في المنزل وبعض النصائح الخاصة به.مكونات الهايليتر المنزلي
يتكون الهايليتر من أربع مكونات متوفرة عند حضرتك حتي لا تحتاري في القيام به وهي:
- كريم مرطب الخاص بحضرتك (على حسب الخليط ).
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة كبيرة من ظل العيون وهو الأى شادو ( اللون المفضل لكي ).
- ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البودرة الذهبية أو فضية اللون.
- وعاء صغير.
سوف نقوم بشرح مفصل لطريقة تحضيره وهذه الطريقة هي:
- نقوم بتنظيف وتجفيف الوعاء جيداً.
- نضع الأي شادو ومسحوق البودرة الذهبي أو الفضي على حسب اللون المراد.
- بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- نضع إلي هذه المكونات قطرات من الكريم المرطب والقيام بتقليبهم جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بوضع هذا المكون في مكان رطب حتى يمكن استخدامه لمدة شهرين دون ضرر.
نصائح مهمة عند وضعه على الوجه
هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدامه وهي كالتالي:
- يجب تحديد لون الهايليتر المناسب للون بشرتك للحصول على لون طبيعي فيفضل وضع اللون الفضي للبشرة البيضاء، واللون الذهبي أو البرونزي للبشرة السمراء، واللون البيج أو الزهري أو الفضي للبشرة القمحاوية.
- يفضل وضع أحمر الخدود قبل وضعه ليظهر اللون طبيعي جذاب.
- ينصح بوضعه في منتصف الخد لكي يظهر الخد ممتلئ ولامع.
- عدم وضعه فوق الحاجب حتى لا يظهر التجاعيد وضرورة وضعة تحت الحاجب حتى تظهر العين واسعة.
- يجب مزج كريم الأساس وهذا الخليط بلون أغمق من لون البشرة ووضعه على جانبي الأنف لتصغيرها.
- أفضل نوع منه لإظهار الملامح بشكل طبيعي وهو النوع الكريمي.
- قبل وضعه على الوجه يجب التأكد من وضع اساسيات المكياج بطريقة صحيحة مثل الفاونديشن.
- أفضل نوع منه للبشرة الجافة وهو النوع السائل .
- ضرورة وضع النوع البودرة منه بالفرشاة حتى تعمل على تكثيف اللون.
الوسوم
يعتبر الهايليتر من مستحضرات التجميل الحديثة التي ظهرت في وقتنا الحالي، ومن المعروف عن الكثير من الفتيات الإهتمام بجمالها وأناقتها أكثر من أي شئ آخر لذلك يبحثن عن كل ما هو جديد من أنواع المكياج، وهو من الوسائل التي تستخدم في تفتيح المناطق الداكنة وقليلة الإضاءة في الوجه، ويوجد العديد من الطرق لإعداده في المنزل دون تكلفة بدلاً من شرائه جاهزاً بأسعار مرتفعة، يوجد أنواع كثيرة منه ولكن تختلف حسب نوع البشرة مثل الهايليتر السائل المستخدم للبشرة الجافة والبودرة الذي يوضع بالفرشاة لتكثيف اللون والكريمي الذي يوضع على الوجه دون الحاجة إلى فرشاة، ومن الأماكن التي يوضع فيها هي تحت الحاجبين وعند عظام الخدين والأنف وفي الجبهة العريضة، وسوف اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام أبسط طريقة للقيام به في المنزل وبعض النصائح الخاصة به.مكونات الهايليتر المنزلي
يتكون الهايليتر من أربع مكونات متوفرة عند حضرتك حتي لا تحتاري في القيام به وهي:
- كريم مرطب الخاص بحضرتك (على حسب الخليط ).
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة كبيرة من ظل العيون وهو الأى شادو ( اللون المفضل لكي ).
- ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البودرة الذهبية أو فضية اللون.
- وعاء صغير.
سوف نقوم بشرح مفصل لطريقة تحضيره وهذه الطريقة هي:
- نقوم بتنظيف وتجفيف الوعاء جيداً.
- نضع الأي شادو ومسحوق البودرة الذهبي أو الفضي على حسب اللون المراد.
- بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- نضع إلي هذه المكونات قطرات من الكريم المرطب والقيام بتقليبهم جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بوضع هذا المكون في مكان رطب حتى يمكن استخدامه لمدة شهرين دون ضرر.
نصائح مهمة عند وضعه على الوجه
هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدامه وهي كالتالي:
- يجب تحديد لون الهايليتر المناسب للون بشرتك للحصول على لون طبيعي فيفضل وضع اللون الفضي للبشرة البيضاء، واللون الذهبي أو البرونزي للبشرة السمراء، واللون البيج أو الزهري أو الفضي للبشرة القمحاوية.
- يفضل وضع أحمر الخدود قبل وضعه ليظهر اللون طبيعي جذاب.
- ينصح بوضعه في منتصف الخد لكي يظهر الخد ممتلئ ولامع.
- عدم وضعه فوق الحاجب حتى لا يظهر التجاعيد وضرورة وضعة تحت الحاجب حتى تظهر العين واسعة.
- يجب مزج كريم الأساس وهذا الخليط بلون أغمق من لون البشرة ووضعه على جانبي الأنف لتصغيرها.
- أفضل نوع منه لإظهار الملامح بشكل طبيعي وهو النوع الكريمي.
- قبل وضعه على الوجه يجب التأكد من وضع اساسيات المكياج بطريقة صحيحة مثل الفاونديشن.
- أفضل نوع منه للبشرة الجافة وهو النوع السائل .
- ضرورة وضع النوع البودرة منه بالفرشاة حتى تعمل على تكثيف اللون.
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