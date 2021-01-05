طريقة عمل الهايليتر للوجه في المنزل بدون تكلفة ونصائح مهمة عند وضعه على الوجه

يعتبر الهايليتر من مستحضرات التجميل الحديثة التي ظهرت في وقتنا الحالي، ومن المعروف عن الكثير من الفتيات الإهتمام بجمالها وأناقتها أكثر من أي شئ آخر لذلك يبحثن عن كل ما هو جديد من أنواع المكياج، وهو من الوسائل التي تستخدم في تفتيح المناطق الداكنة وقليلة الإضاءة في الوجه، ويوجد العديد من الطرق لإعداده في المنزل دون تكلفة بدلاً من شرائه جاهزاً بأسعار مرتفعة، يوجد أنواع كثيرة منه ولكن تختلف حسب نوع البشرة مثل الهايليتر السائل المستخدم للبشرة الجافة والبودرة الذي يوضع بالفرشاة لتكثيف اللون والكريمي الذي يوضع على الوجه دون الحاجة إلى فرشاة، ومن الأماكن التي يوضع فيها هي تحت الحاجبين وعند عظام الخدين والأنف وفي الجبهة العريضة، وسوف اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام أبسط طريقة للقيام به في المنزل وبعض النصائح الخاصة به.

مكونات الهايليتر المنزلي

يتكون الهايليتر من أربع مكونات متوفرة عند حضرتك حتي لا تحتاري في القيام به وهي:

كريم مرطب الخاص بحضرتك (على حسب الخليط ).

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من ظل العيون وهو الأى شادو ( اللون المفضل لكي ).

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البودرة الذهبية أو فضية اللون.

وعاء صغير.

طريقة التحضير

سوف نقوم بشرح مفصل لطريقة تحضيره وهذه الطريقة هي:

نقوم بتنظيف وتجفيف الوعاء جيداً. نضع الأي شادو ومسحوق البودرة الذهبي أو الفضي على حسب اللون المراد. بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً. نضع إلي هذه المكونات قطرات من الكريم المرطب والقيام بتقليبهم جيداً حتى نحصل على قوام متجانس. نقوم بوضع هذا المكون في مكان رطب حتى يمكن استخدامه لمدة شهرين دون ضرر.

نصائح مهمة عند وضعه على الوجه

هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدامه وهي كالتالي: