طريقة عمل أصابع الدجاج المقلية المقرمشة بخلطة البهارات اللذيذة

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تعد أصابع الدجاج المقلية من الأكلات سريعة التحضير وهي من أجمل الأكلات المحببة لدي الأطفال، ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فمكوناتها بسيطة جداً فهي عبارة عن مجموعة من البهارات والدقيق وقليل من الماء، وطريقة تحضيرها سريعة جداً فهي تتم بقلي صدور الدجاج المتبل في الزيت، ويمكنك تقديمها بجانب السلطات والمكرونة أو يمكنك تقديمها بجانب أصابع البطاطس المحمرة حسب رغبتك، ويتميز الدجاج بأنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال طريقة تحضير أصابع الدجاج المقلية بخطوات سريعة وبسيطة.مكونات عمل أصابع الدجاج المقلية
تعتمد مكونات أصابع الدجاج المقلية المقرمشة على البهارات ومكوناته متوفرة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ
- 2 صدور دجاج مخليه.
- 2 ملعقة كمون.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كاري.
- كوب دقيق.
- 2 ملعقة نشا.
- كوب ماء.
- خل (لغسل الدجاج).
- زيت غزير للقلي.
يتم تحضير أصابع الدجاج المقلية المقرمشة بطريقة سريعة ومميزة وهي كما يلي:ـ
- يتم غسل صدور الدجاج بالخل والماء بطريقة جيدة.
- بعد ذلك يتم تقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة وطويلة، تشبه أصابع اليد.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط البهارات الكمون والملح والفلفل الأسود والكاري في طبق صغير، ثم يتم تقسيمهم إلي كميتين متساويتين.
- توضع نصف كمية البهارات علي صدور الدجاج التي تم تقطيعها، ونقلب الدجاج مع البهارات جيداً حتى تتجانس تماماً مع البهارات.
- بعد ذلك نحضر طبق ونضع به كمية الدقيق مع ملعقتين النشا ونقلب جيداً ثم يتم تقسيم الدقيق إلى جزئيين.
- الجزء الأول من الدقيق يستخدم مع كمية البهارات المتبقة ونقلبهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه الماء تدرجياً ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس يستخدم لتتبيل قطع الدجاج.
- بعد ذلك توضع صدور الدجاج المقطعة في الخليط، ثم بعد ذلك توضع في الجزء الثاني من الدقيق والنشا، بعد ذلك تصبح جاهزة للقلي، ويتم ذلك بوضع مقلاة على النار ويوضع بها كمية غزيرة من الزيت لقلي قطع الدجاج، تترك في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل وتقلب من حين لآخر.
- نخرجها من الزيت وتوضع على ورق مطبخ لتصفيتها من الزيت، وتقدم بجانب السلطات أو المكرونة والكاتشب، وتقدم بالهنا والشفا.
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تعد أصابع الدجاج المقلية من الأكلات سريعة التحضير وهي من أجمل الأكلات المحببة لدي الأطفال، ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فمكوناتها بسيطة جداً فهي عبارة عن مجموعة من البهارات والدقيق وقليل من الماء، وطريقة تحضيرها سريعة جداً فهي تتم بقلي صدور الدجاج المتبل في الزيت، ويمكنك تقديمها بجانب السلطات والمكرونة أو يمكنك تقديمها بجانب أصابع البطاطس المحمرة حسب رغبتك، ويتميز الدجاج بأنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال طريقة تحضير أصابع الدجاج المقلية بخطوات سريعة وبسيطة.مكونات عمل أصابع الدجاج المقلية
تعتمد مكونات أصابع الدجاج المقلية المقرمشة على البهارات ومكوناته متوفرة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ
- 2 صدور دجاج مخليه.
- 2 ملعقة كمون.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كاري.
- كوب دقيق.
- 2 ملعقة نشا.
- كوب ماء.
- خل (لغسل الدجاج).
- زيت غزير للقلي.
يتم تحضير أصابع الدجاج المقلية المقرمشة بطريقة سريعة ومميزة وهي كما يلي:ـ
- يتم غسل صدور الدجاج بالخل والماء بطريقة جيدة.
- بعد ذلك يتم تقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة وطويلة، تشبه أصابع اليد.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط البهارات الكمون والملح والفلفل الأسود والكاري في طبق صغير، ثم يتم تقسيمهم إلي كميتين متساويتين.
- توضع نصف كمية البهارات علي صدور الدجاج التي تم تقطيعها، ونقلب الدجاج مع البهارات جيداً حتى تتجانس تماماً مع البهارات.
- بعد ذلك نحضر طبق ونضع به كمية الدقيق مع ملعقتين النشا ونقلب جيداً ثم يتم تقسيم الدقيق إلى جزئيين.
- الجزء الأول من الدقيق يستخدم مع كمية البهارات المتبقة ونقلبهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه الماء تدرجياً ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس يستخدم لتتبيل قطع الدجاج.
- بعد ذلك توضع صدور الدجاج المقطعة في الخليط، ثم بعد ذلك توضع في الجزء الثاني من الدقيق والنشا، بعد ذلك تصبح جاهزة للقلي، ويتم ذلك بوضع مقلاة على النار ويوضع بها كمية غزيرة من الزيت لقلي قطع الدجاج، تترك في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل وتقلب من حين لآخر.
- نخرجها من الزيت وتوضع على ورق مطبخ لتصفيتها من الزيت، وتقدم بجانب السلطات أو المكرونة والكاتشب، وتقدم بالهنا والشفا.
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