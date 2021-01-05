طريقة عمل أصابع الدجاج المقلية المقرمشة بخلطة البهارات اللذيذة

تعد أصابع الدجاج المقلية من الأكلات سريعة التحضير وهي من أجمل الأكلات المحببة لدي الأطفال، ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فمكوناتها بسيطة جداً فهي عبارة عن مجموعة من البهارات والدقيق وقليل من الماء، وطريقة تحضيرها سريعة جداً فهي تتم بقلي صدور الدجاج المتبل في الزيت، ويمكنك تقديمها بجانب السلطات والمكرونة أو يمكنك تقديمها بجانب أصابع البطاطس المحمرة حسب رغبتك، ويتميز الدجاج بأنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وسنقدم لكي من خلال هذا المقال طريقة تحضير أصابع الدجاج المقلية بخطوات سريعة وبسيطة.

مكونات عمل أصابع الدجاج المقلية

تعتمد مكونات أصابع الدجاج المقلية المقرمشة على البهارات ومكوناته متوفرة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 صدور دجاج مخليه.

2 ملعقة كمون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة كاري.

كوب دقيق.

2 ملعقة نشا.

كوب ماء.

خل (لغسل الدجاج).

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع الدجاج المقلية المقرمشة بطريقة سريعة ومميزة وهي كما يلي:ـ