طريقه عمل الاندومي في البيت مثل الجاهزة بظبط بخطوة انضف من الجاهز

طريقه عمل الاندومي في البيت مثل الجاهزة يعتبر الاندومي من الأكلات سهلة وسريعة التحضير، وهي من الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، فهي اشتهرت مؤخرًا في المحال التجارية بالعديد من النكهات اللذيذة، كما أنها تقدم في المطاعم كوجبة سريعة، ولذلك تسعى كل أم إلى معرفة طريقة سهلة لعمل الاندومي في المنزل بنكهات مختلفة، بدلاً من قيام الأبناء بتناول هذه الوجبة السريعة خارج المنزل، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على طريقة عمل الاندومي بكل سهولة وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. طريقه عمل الاندومي في البيت المقادير:- نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

نصف ملعقة من الثوم الجاف.

نصف ملعقة من البصل الجاف.

مكعبين من مرقة الدجاج أو اللحمة أو الخضروات.

ملح (حسب الحاجة).

نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

القليل من الشطة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ماء (حسب الحاجة). طريقة تحضير الاندومي بالخطوات:- في البداية نقوم بسلق المكرونة نصف سلق وذلك من خلال ونضع كمية مناسبة من الماء في وعاء كبير، ونضيف له ملح وملعقة من الزيت ومكعب من مرقة الدجاج ورشة من البصل الجاف والثوم الجاف، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الماء تمامًا. بعد أن يغلي الماء بشكل جيد نضع المكرونة في الماء، ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونصفي المكرونة جيدًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كوب كبير من الماء ونضع فيه المكرونة بعد تصفيتها، ونقوم بإضافة الكمية المتبقية من التوابل ومكعب مرقة الدجاج والشطة، ونقلب جميع المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض. ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تنضج تمامًا، وبذلك يصبح الاندومي جاهز للتقديم ساخنًا، وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقه عمل الاندومي في البيت مثل الجاهزة يعتبر الاندومي من الأكلات سهلة وسريعة التحضير، وهي من الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، فهي اشتهرت مؤخرًا في المحال التجارية بالعديد من النكهات اللذيذة، كما أنها تقدم في المطاعم كوجبة سريعة، ولذلك تسعى كل أم إلى معرفة طريقة سهلة لعمل الاندومي في المنزل بنكهات مختلفة، بدلاً من قيام الأبناء بتناول هذه الوجبة السريعة خارج المنزل، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على طريقة عمل الاندومي بكل سهولة وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. طريقه عمل الاندومي في البيت المقادير:- نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

نصف ملعقة من الثوم الجاف.

نصف ملعقة من البصل الجاف.

مكعبين من مرقة الدجاج أو اللحمة أو الخضروات.

ملح (حسب الحاجة).

نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

القليل من الشطة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ماء (حسب الحاجة). طريقة تحضير الاندومي بالخطوات:- في البداية نقوم بسلق المكرونة نصف سلق وذلك من خلال ونضع كمية مناسبة من الماء في وعاء كبير، ونضيف له ملح وملعقة من الزيت ومكعب من مرقة الدجاج ورشة من البصل الجاف والثوم الجاف، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الماء تمامًا. بعد أن يغلي الماء بشكل جيد نضع المكرونة في الماء، ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونصفي المكرونة جيدًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كوب كبير من الماء ونضع فيه المكرونة بعد تصفيتها، ونقوم بإضافة الكمية المتبقية من التوابل ومكعب مرقة الدجاج والشطة، ونقلب جميع المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض. ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تنضج تمامًا، وبذلك يصبح الاندومي جاهز للتقديم ساخنًا، وبالهناء والشفاء.

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