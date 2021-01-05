حضري كفتة الأرز المصرية بطريقة مختلفة وانسي أنها تفك منك والطعم والريحة روعة

كفتة الأرز المصرية تعد من أفضل الأطباق المصرية المشهورة في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق ذات رونق خاص ورائحة لا يوجد مثلها بين الأكلات، ويمكن تحضيرها بانواع عديدة من اللحوم، مثل اللحم الجملي والبقري، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير 450 جرام لحم مفروم ناعم.

2 كوب كبير من الأرز.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

¼ كوب صغير من الشبت المفروم.

½ كوب صغير من البقدونس المفروم.

½ كوب صغير من البطاطس.

كوب صغير من البصل المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الزنجبيل المطحون.

رشة من الشطة.

ربع ملعقة من حبة البركة.

ثلث ملعقة من الهيل.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ربع كوب كبير من الصلصة الجاهزة.

¼ كوب كبير من البصل المفروم.

50 جرام من الكلج.

2 كوب صغير من الماء. خطوات تحضير كفتة الارز المصرية ضعي الأرز بوعاء به كوبان من الماء الدافئ، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة إلا ثلث. قومي بإزالة الأرز من الماء الفاتر، ثم ضعيه بالمصفاه واتركيه لمدة ساعة، حتى يجف تماما. قومي بطحن الأرز بعد تجفيفه بواسطة الكبة، حتى يصبح مثل البودر. ضيفي الثوم، والشبت، والبقدونس، والبصل المهروس إلى الأرز، ثم اخلطيهم لمدة ثلاث دقائق، بواسطة المطحنة. ضيفي مقدار اللحم وجميع البهارات والتوابل، والبطاطس إلى خليط الأرز، ثم اخلطيهم مرة اخرى، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضعي خليط الكفتة بالثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. قومي بتشكيل خليط الكفتة على هيئة أصابع متشابهة، ثم ضعي وعاء به زيت غزير للقلي على نار متوسطة. وزعي أصابع الكفتة في الزيت، ثم اتركيها حتى تنضج. ضعي الصلصة وباقي المكونات في وعاء حراري على نار هادئة، ثم اتركيها حتى تتسبك الصلصة الخاصة بالكفتة، ثم ضعي بها الكفتة، ثم اتركيها لمدة 60 ثانية على النار. قومي بتقديم كفتة الارز المصرية بأطباق التقديم. خطوات تحضير كفتة الارز المصرية الوسوم

كفتة الأرز المصرية تعد من أفضل الأطباق المصرية المشهورة في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق ذات رونق خاص ورائحة لا يوجد مثلها بين الأكلات، ويمكن تحضيرها بانواع عديدة من اللحوم، مثل اللحم الجملي والبقري، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير 450 جرام لحم مفروم ناعم.

2 كوب كبير من الأرز.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

¼ كوب صغير من الشبت المفروم.

½ كوب صغير من البقدونس المفروم.

½ كوب صغير من البطاطس.

كوب صغير من البصل المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الزنجبيل المطحون.

رشة من الشطة.

ربع ملعقة من حبة البركة.

ثلث ملعقة من الهيل.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ربع كوب كبير من الصلصة الجاهزة.

¼ كوب كبير من البصل المفروم.

50 جرام من الكلج.

2 كوب صغير من الماء. خطوات تحضير كفتة الارز المصرية ضعي الأرز بوعاء به كوبان من الماء الدافئ، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة إلا ثلث. قومي بإزالة الأرز من الماء الفاتر، ثم ضعيه بالمصفاه واتركيه لمدة ساعة، حتى يجف تماما. قومي بطحن الأرز بعد تجفيفه بواسطة الكبة، حتى يصبح مثل البودر. ضيفي الثوم، والشبت، والبقدونس، والبصل المهروس إلى الأرز، ثم اخلطيهم لمدة ثلاث دقائق، بواسطة المطحنة. ضيفي مقدار اللحم وجميع البهارات والتوابل، والبطاطس إلى خليط الأرز، ثم اخلطيهم مرة اخرى، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضعي خليط الكفتة بالثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. قومي بتشكيل خليط الكفتة على هيئة أصابع متشابهة، ثم ضعي وعاء به زيت غزير للقلي على نار متوسطة. وزعي أصابع الكفتة في الزيت، ثم اتركيها حتى تنضج. ضعي الصلصة وباقي المكونات في وعاء حراري على نار هادئة، ثم اتركيها حتى تتسبك الصلصة الخاصة بالكفتة، ثم ضعي بها الكفتة، ثم اتركيها لمدة 60 ثانية على النار. قومي بتقديم كفتة الارز المصرية بأطباق التقديم. خطوات تحضير كفتة الارز المصرية

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