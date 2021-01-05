اعملي كفتة الحاتي في البيت بكل تفاصلها مثل الجاهزة

كفتة الحاتي تعد من أشهى أنواع الكفتة التي تشتهر بالمطابخ المصرية والعربية، التي تتميز بطعم لذيذ لا يوجد مثله ورائحة قوية، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها بكثرة، ولكن بعض الامهات لا تعرف سر وتكات هذه الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت المكونات 500 جرام لحم ضاني.

ربع ملعقة كبيرة من الدهن.

كوب صغير من البصل المبشور.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

ملعقة كبيرة من الخل.

50 جرام من البقسماط المطحون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

مكعب من الفحم. خطوات تحضير كفتة الحاتي في البيت امزجي الخل مع مقدار اللحم، والبقسماط جيدا، ثم ضيفي الزعتر، والبهارات، والملح إلى خليط اللحم، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتبل اللحم. ضعي خليط اللحم بوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، حتى يتماسك خليط اللحم. قومي بتصفية ماء البصل من البصل المبشور. امزجي الطماطم مع ماء البصل، ثم ضعي يديك به وقومي بتشكيل الكفتة إلى أصابع. ضعي أصابع الكفتة في الأسياخ، ثم ضعيها على الشواية داخل الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج تماما. ضعي الكفتة في ورق حراري مع قطعة الفحم، قم اتركيها لمدة أربع دقائق، حتى تصبح كفتة الحاتي جاهزة للتقديم. قدمي كفتة الحاتي مع بعض السلطات والمقبلات. طريقة عمل سلطة الطحينة خطوات تحضير كفتة الحاتي في البيتطريقة عمل سلطة الطحينة المكونات 250 جرام من الطحينة خام.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كأس كبير من الحليب. طريقة تحضير سلطة الطحينة امزجي الطحينة مع مقدار الحليب جيدا في وعاء مناسب للخلط، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي الملح، والخل، وزيت الذرة، والشطة، والكمون، وعصير الليمون إلى خليط الطحينة، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي سلطة الطحينة بوعاء، ثم ضعيها بالثلاجة لمدة ربع ساعة. قدمي سلطة الطحينة باطباق التقديم بجانب كفتة الحاتي. طريقة تحضير سلطة الطحينة الوسوم

كفتة الحاتي تعد من أشهى أنواع الكفتة التي تشتهر بالمطابخ المصرية والعربية، التي تتميز بطعم لذيذ لا يوجد مثله ورائحة قوية، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها بكثرة، ولكن بعض الامهات لا تعرف سر وتكات هذه الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت المكونات 500 جرام لحم ضاني.

ربع ملعقة كبيرة من الدهن.

كوب صغير من البصل المبشور.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

ملعقة كبيرة من الخل.

50 جرام من البقسماط المطحون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

مكعب من الفحم. خطوات تحضير كفتة الحاتي في البيت امزجي الخل مع مقدار اللحم، والبقسماط جيدا، ثم ضيفي الزعتر، والبهارات، والملح إلى خليط اللحم، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتبل اللحم. ضعي خليط اللحم بوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، حتى يتماسك خليط اللحم. قومي بتصفية ماء البصل من البصل المبشور. امزجي الطماطم مع ماء البصل، ثم ضعي يديك به وقومي بتشكيل الكفتة إلى أصابع. ضعي أصابع الكفتة في الأسياخ، ثم ضعيها على الشواية داخل الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج تماما. ضعي الكفتة في ورق حراري مع قطعة الفحم، قم اتركيها لمدة أربع دقائق، حتى تصبح كفتة الحاتي جاهزة للتقديم. قدمي كفتة الحاتي مع بعض السلطات والمقبلات. طريقة عمل سلطة الطحينة خطوات تحضير كفتة الحاتي في البيتطريقة عمل سلطة الطحينة المكونات 250 جرام من الطحينة خام.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كأس كبير من الحليب. طريقة تحضير سلطة الطحينة امزجي الطحينة مع مقدار الحليب جيدا في وعاء مناسب للخلط، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي الملح، والخل، وزيت الذرة، والشطة، والكمون، وعصير الليمون إلى خليط الطحينة، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي سلطة الطحينة بوعاء، ثم ضعيها بالثلاجة لمدة ربع ساعة. قدمي سلطة الطحينة باطباق التقديم بجانب كفتة الحاتي. طريقة تحضير سلطة الطحينة

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