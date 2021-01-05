عندك بودرة أطفال؟ أستخدميها فورا للتخلص من أسمرار الجسم والتشققات نتيجة رهيبه من الاستعمال الاول

عندك بودرة أطفال؟ أستخدميها فورا للتخلص من أسمرار الجسم والتشققات تعتبر بودرة الأطفال من المنتجات المستخدمة في العناية بجسم الطفل وترطيبه بعد الاستحمام، ولكن لقد تم اكتشاف بعض فوائد بودرة الأطفال بالنسبة للكبار، حيث تؤدي إلى زيادة نعومة وليونة وتفتيح البشرة لدى الكبار، كما تعمل على التقليل من حكة الجلد نتيجة الإصابة بمرض جلدي معين، ومن أشهر مميزاتها أنها تساعد على توحيد لون الجلد وتقضي على الأماكن الداكنة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تسهم بشكل كبير في القضاء على تشققات القدمين واسمرارهما. وصفة بودرة الأطفال للتخلص من تشققات الأرجل:- مكونات الوصفة:- ملعقتين كبيرتين من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة تشققات الارجل:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات السابق ذكرها، ثم نخلطها معًا بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط ناعم متجانس. نقوم بفرد هذا الخليط على الأرجل ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نقوم بغسل الأرجل بالماء بشكل كبير، ونكرر هذه الوصفة كل يوم لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. وصفة بودرة الأطفال للقضاء على اسمرار الأرجل:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة تشققات الارجل:-وصفة بودرة الأطفال للقضاء على اسمرار الأرجل:- مكونات الوصفة:- كريم جليسوليد بمقدار ملعقة كبيرة.

100 ملجم جليسرين.

ملعقتين كبيرتين زيت خروع.

ملعقتين كبيرتين زيت لوز.

أربع ملاعق كبيرة فازلين طبي.

خمس ملاعق كبيرة بودرة أطفال.

ملعقة إلا ربع نشا.

فنجان من المياه الدافئة.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء زهر. طريقة تحضير الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به الجليسرين والجليسوليد ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة بودرة الأطفال ونستمر في الخلط جيدًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به المياه وماء الزهر والنشا ونضعه على نار هادئة، ونخلط المكونات معًا حتى نحصل على خليط متجانس خالي من الكتل. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه إلى أن يبرد تمامًا. ثم نحضر وعاء آخر ونخلط به زيت الخروع وزيت اللوز والفازلين الطبي مع بعضهم البعض جيدًا إلى أن نحصل على خليط ناعم ومتجانس. ثم نحضر وعاء كبير ونضع كل المكونات التي قمنا بتحضيرها ونخلطها معًا، ثم نحتفظ بالخليط في علبة بلاستيكية ونغلقها غلقًا محكمًا ونضعها داخل الثلاجة إلى حين الاستخدام. ثم نأخذ جزء من هذا الخليط ونضعه على الأرجل لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الأرجل بالماء الفاتر. نقوم بتكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام للحصول على نتيجة فعالة.

تساعد هذه الوصفة على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، مما يؤدي إلى تفتيح لون الجلد. طريقة تحضير الوصفة:- الوسوم

عندك بودرة أطفال؟ أستخدميها فورا للتخلص من أسمرار الجسم والتشققات تعتبر بودرة الأطفال من المنتجات المستخدمة في العناية بجسم الطفل وترطيبه بعد الاستحمام، ولكن لقد تم اكتشاف بعض فوائد بودرة الأطفال بالنسبة للكبار، حيث تؤدي إلى زيادة نعومة وليونة وتفتيح البشرة لدى الكبار، كما تعمل على التقليل من حكة الجلد نتيجة الإصابة بمرض جلدي معين، ومن أشهر مميزاتها أنها تساعد على توحيد لون الجلد وتقضي على الأماكن الداكنة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تسهم بشكل كبير في القضاء على تشققات القدمين واسمرارهما. وصفة بودرة الأطفال للتخلص من تشققات الأرجل:- مكونات الوصفة:- ملعقتين كبيرتين من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة تشققات الارجل:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كل المكونات السابق ذكرها، ثم نخلطها معًا بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط ناعم متجانس. نقوم بفرد هذا الخليط على الأرجل ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نقوم بغسل الأرجل بالماء بشكل كبير، ونكرر هذه الوصفة كل يوم لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. وصفة بودرة الأطفال للقضاء على اسمرار الأرجل:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة تشققات الارجل:-وصفة بودرة الأطفال للقضاء على اسمرار الأرجل:- مكونات الوصفة:- كريم جليسوليد بمقدار ملعقة كبيرة.

100 ملجم جليسرين.

ملعقتين كبيرتين زيت خروع.

ملعقتين كبيرتين زيت لوز.

أربع ملاعق كبيرة فازلين طبي.

خمس ملاعق كبيرة بودرة أطفال.

ملعقة إلا ربع نشا.

فنجان من المياه الدافئة.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء زهر. طريقة تحضير الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به الجليسرين والجليسوليد ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة بودرة الأطفال ونستمر في الخلط جيدًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به المياه وماء الزهر والنشا ونضعه على نار هادئة، ونخلط المكونات معًا حتى نحصل على خليط متجانس خالي من الكتل. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه إلى أن يبرد تمامًا. ثم نحضر وعاء آخر ونخلط به زيت الخروع وزيت اللوز والفازلين الطبي مع بعضهم البعض جيدًا إلى أن نحصل على خليط ناعم ومتجانس. ثم نحضر وعاء كبير ونضع كل المكونات التي قمنا بتحضيرها ونخلطها معًا، ثم نحتفظ بالخليط في علبة بلاستيكية ونغلقها غلقًا محكمًا ونضعها داخل الثلاجة إلى حين الاستخدام. ثم نأخذ جزء من هذا الخليط ونضعه على الأرجل لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الأرجل بالماء الفاتر. نقوم بتكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام للحصول على نتيجة فعالة.

تساعد هذه الوصفة على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، مما يؤدي إلى تفتيح لون الجلد. طريقة تحضير الوصفة:-

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