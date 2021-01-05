بلح الشام بدقيق السميد اعمليه في البيت واعرفي سر قرمشته بتاع المحلات

طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقه الجيد، ويساعد السميد والدقيق على الحفاظ على قرمشة بلح الشام ويظل على ذلك لفترة أيام فأهم ما يميز بلح الشام هو هشاشته وطمعه الرائع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البلح الشام بالسميد. المقادير بلح الشام: كأس من الدقيق.

ملعقة ونصف من الدقيق.

ملح.

ربع كأس من الزبد.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

أربعة حبات من البيض.

فانيليا.

بيكنج باودر. مكونات تحضير الشربات: عصير ليمون وسكر وكأس من المياه. يتم تحضير الشربات من خلال رفع كوبان من السكر مع كأس من المياه على النار وتركه لحين أن يغلي. يتم إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتركها لمدة عشرة دقائق على النار وبعد ذلك يتم إطفاء النار وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير الشربات. خطوات تحضير بلح الشام: المقادير بلح الشام:مكونات تحضير الشربات:خطوات تحضير بلح الشام: تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البلح الشام بالسميد: يتم إحضار إناء ويتم وضع المياه فيه مع الزبد والملح والسكر لحين أن يغلي. وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مرة واحدة ويتم التقليب بصورة جيدة. يتم نقل العجين للعجان ويتم خلط الخلط جيداً مع كلاً من البيض والفانيليا. ويتم وضع العجينة في كيس الحلواني ثم القيام بمقع بلح الشام. يجب أن تكون حرارة الزيت دافئة ويتم تشكيل بلح الشام ويتم قصه بطول مناسب باستخدام سكين المطبخ. ثم يتم العمل على رفع درجة الحرارة لحين أن يصبح لون بلح الشام مائل إلى الذهبي من جميع الجهات. يتم وضع بلح الشام في الشربات الدافئ وبعد ذلك يتم رفعه منه وتصفيته ويقدم ويتم تناولته وبالهناء والشفاء عليكم جميعاً. في كل مرة يتم وضع فيها بلح الشام في الزيت يجب أن يتم التأكد من أنه غير حار مطلقا. يتم الاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من جميع كمية البلح، فأن بلح الشام من الحلويات المفضلة عند الجميع ويكثر تناوله في شهر رمضان الكريم فقط ما عليكم اتباع الخطوات السابقة لتحضيره. الوسوم

طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقه الجيد، ويساعد السميد والدقيق على الحفاظ على قرمشة بلح الشام ويظل على ذلك لفترة أيام فأهم ما يميز بلح الشام هو هشاشته وطمعه الرائع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البلح الشام بالسميد. المقادير بلح الشام: كأس من الدقيق.

ملعقة ونصف من الدقيق.

ملح.

ربع كأس من الزبد.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

أربعة حبات من البيض.

فانيليا.

بيكنج باودر. مكونات تحضير الشربات: عصير ليمون وسكر وكأس من المياه. يتم تحضير الشربات من خلال رفع كوبان من السكر مع كأس من المياه على النار وتركه لحين أن يغلي. يتم إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتركها لمدة عشرة دقائق على النار وبعد ذلك يتم إطفاء النار وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير الشربات. خطوات تحضير بلح الشام: المقادير بلح الشام:مكونات تحضير الشربات:خطوات تحضير بلح الشام: تتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البلح الشام بالسميد: يتم إحضار إناء ويتم وضع المياه فيه مع الزبد والملح والسكر لحين أن يغلي. وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مرة واحدة ويتم التقليب بصورة جيدة. يتم نقل العجين للعجان ويتم خلط الخلط جيداً مع كلاً من البيض والفانيليا. ويتم وضع العجينة في كيس الحلواني ثم القيام بمقع بلح الشام. يجب أن تكون حرارة الزيت دافئة ويتم تشكيل بلح الشام ويتم قصه بطول مناسب باستخدام سكين المطبخ. ثم يتم العمل على رفع درجة الحرارة لحين أن يصبح لون بلح الشام مائل إلى الذهبي من جميع الجهات. يتم وضع بلح الشام في الشربات الدافئ وبعد ذلك يتم رفعه منه وتصفيته ويقدم ويتم تناولته وبالهناء والشفاء عليكم جميعاً. في كل مرة يتم وضع فيها بلح الشام في الزيت يجب أن يتم التأكد من أنه غير حار مطلقا. يتم الاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من جميع كمية البلح، فأن بلح الشام من الحلويات المفضلة عند الجميع ويكثر تناوله في شهر رمضان الكريم فقط ما عليكم اتباع الخطوات السابقة لتحضيره.

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