كيكة الشكولاتة الهشة اللذيذة سهلة واقتصادية غرقانة بالصوص الخطير

طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، تعتبر كيكة الشيكولاتة بالصوص من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرون بمختلف أعمارهم سواء كانوا كبار أو صغار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، كما سنوضح المقادير بالتفصيل.المقادير كيكة الشيكولاته بالصوص:
- كأسان إلا ربع من الدقيق.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس ونصف من اللبن.
- كأس إلا ربع من البودرة الكاكاو.
- كيس فانيليا.
- أربعة بيضات.
- كيس بيكنج بودر.
- كأس إلا ربع من السكر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك:
- في بداية الأمر يتم تحضير الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع الزبدة والزيت فيه مع السكر ويتم الاستمرار في تقليبهم بشكل متساوي.
- يتم إضافة كلاً من البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب ويتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والشكولاتة اليود ثم إضافة الحليب للخليط بصورة تدريجية.
- يتم تحضير صينية الفرن ودهنها بالسمن وبعد ذلك يتم رش كمية من الدقيق ثم وضع خليط الكيك ثم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها لمدة 45 دقيقة لحين أن تجمر وبعد ذلك يتم اختبارها من المنتصف لمعرفة هل نضجت أم لا.
- يتم إخراج الكيك من الفرن وتركها لحين أن تبرد ثم يتم وضع صوص الشكولاتة عليها وبعد ذلك يتم تركها لتبرد ثم تقطيعها ويتم تقديمها.
- عليكم أن تكونوا حذرين بعد فتح باب الفرن لحين أن يمر 20 دقيق حتى لا تواجه الكيك الهبوط.
- بعد ان تبرد الكيك تماما يوضع عليها صوص الشكولاته اللذيذ، وتقدم مع المشروبات الباردة أو مع الشاي باللبن.
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طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، تعتبر كيكة الشيكولاتة بالصوص من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرون بمختلف أعمارهم سواء كانوا كبار أو صغار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، كما سنوضح المقادير بالتفصيل.المقادير كيكة الشيكولاته بالصوص:
- كأسان إلا ربع من الدقيق.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس ونصف من اللبن.
- كأس إلا ربع من البودرة الكاكاو.
- كيس فانيليا.
- أربعة بيضات.
- كيس بيكنج بودر.
- كأس إلا ربع من السكر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك:
- في بداية الأمر يتم تحضير الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع الزبدة والزيت فيه مع السكر ويتم الاستمرار في تقليبهم بشكل متساوي.
- يتم إضافة كلاً من البيض والفانيليا مع الاستمرار في التقليب ويتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والشكولاتة اليود ثم إضافة الحليب للخليط بصورة تدريجية.
- يتم تحضير صينية الفرن ودهنها بالسمن وبعد ذلك يتم رش كمية من الدقيق ثم وضع خليط الكيك ثم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها لمدة 45 دقيقة لحين أن تجمر وبعد ذلك يتم اختبارها من المنتصف لمعرفة هل نضجت أم لا.
- يتم إخراج الكيك من الفرن وتركها لحين أن تبرد ثم يتم وضع صوص الشكولاتة عليها وبعد ذلك يتم تركها لتبرد ثم تقطيعها ويتم تقديمها.
- عليكم أن تكونوا حذرين بعد فتح باب الفرن لحين أن يمر 20 دقيق حتى لا تواجه الكيك الهبوط.
- بعد ان تبرد الكيك تماما يوضع عليها صوص الشكولاته اللذيذ، وتقدم مع المشروبات الباردة أو مع الشاي باللبن.
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