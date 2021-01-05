كيكة الشكولاتة الهشة اللذيذة سهلة واقتصادية غرقانة بالصوص الخطير

طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، تعتبر كيكة الشيكولاتة بالصوص من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من الحلويات الشرقية التي يحبها الكثيرون بمختلف أعمارهم سواء كانوا كبار أو صغار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص، كما سنوضح المقادير بالتفصيل.

كأسان إلا ربع من الدقيق.

نصف كأس من الزبدة.

كأس ونصف من اللبن.

كأس إلا ربع من البودرة الكاكاو.

كيس فانيليا.

أربعة بيضات.

كيس بيكنج بودر.

كأس إلا ربع من السكر.

المقادير كيكة الشيكولاته بالصوص:خطوات تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك: