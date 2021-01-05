ضعيها دقيقة واحدة على شعر وجهك وفوق الشفايف وجسمك بالكامل سيسقط من الجذور بدون ألم نهائيا وفي دقائق

ضعيها دقيقة واحدة على شعر وجهك وفوق الشفايف وجسمك بالكامل تعاني معظم النساء من وجود شعر زائد في وجهها وجسمها، مما يؤدي إلى شعورها بالقلق والازعاج، ويظهر الشعر الزائد بسبب حدوث تغيرات في هرمونات الجسم خلال فترة الحمل أو الحيض، أو تناول أدوية لها آثار جانبية تؤثر على الهرمونات، وفي بعض الأحيان تقوم المرأة باللجوء إلى جلسات الليزر ، ولكن غالبًا ما تكون تكلفتها عالية، ولذلك تسعى إلى البحث عن وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد بطريقة سهلة وسريعة وغير مؤلمة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكي وصفات لإزالة شعر الجسم والوجه بمكونات بسيطة من المنزل. قناع الدقيق لإزالة شعر الوجه والجسم:- قناع الدقيق لإزالة شعر الوجه والجسم:- المكونات:- ليمونة كبيرة

ملعقتين كبيرتين دقيق أبيض.

كوب كبير من الماء. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر كوب الماء ونعصر به الليمون، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس لونه مائل للأصفر. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نبدأ في فرك المكان في نفس اتجاه الشعر، ثم نغسل المكان بالماء البارد وبدون استخدام غسول. قناع الكركم لإزالة الشعر الزائد في الجسم والوجه:- طريقة التحضير والتطبيق:-قناع الكركم لإزالة الشعر الزائد في الجسم والوجه:- مكونات القناع:- ملعقتين كبيرتين من مطحون الكركم.

لبن سائل (حسب الحاجة). طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به الكركم ونضيف له اللبن شيئاً فشيء ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها سواء في الجسم أو الوجه، ثم نتركه لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة. ثم نغسل المكان بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة، وفي حالة الشعر الكثيف يمكن إضافة كمية من دقيق الشوفان إلى الخليط.

تساعد هذه الوصفة على ترطيب وتنظيف البشرة وزيادة نضارتها إلى جانب إزالة الشعر. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- الوسوم

ضعيها دقيقة واحدة على شعر وجهك وفوق الشفايف وجسمك بالكامل تعاني معظم النساء من وجود شعر زائد في وجهها وجسمها، مما يؤدي إلى شعورها بالقلق والازعاج، ويظهر الشعر الزائد بسبب حدوث تغيرات في هرمونات الجسم خلال فترة الحمل أو الحيض، أو تناول أدوية لها آثار جانبية تؤثر على الهرمونات، وفي بعض الأحيان تقوم المرأة باللجوء إلى جلسات الليزر ، ولكن غالبًا ما تكون تكلفتها عالية، ولذلك تسعى إلى البحث عن وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد بطريقة سهلة وسريعة وغير مؤلمة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكي وصفات لإزالة شعر الجسم والوجه بمكونات بسيطة من المنزل. قناع الدقيق لإزالة شعر الوجه والجسم:- قناع الدقيق لإزالة شعر الوجه والجسم:- المكونات:- ليمونة كبيرة

ملعقتين كبيرتين دقيق أبيض.

كوب كبير من الماء. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر كوب الماء ونعصر به الليمون، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس لونه مائل للأصفر. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نبدأ في فرك المكان في نفس اتجاه الشعر، ثم نغسل المكان بالماء البارد وبدون استخدام غسول. قناع الكركم لإزالة الشعر الزائد في الجسم والوجه:- طريقة التحضير والتطبيق:-قناع الكركم لإزالة الشعر الزائد في الجسم والوجه:- مكونات القناع:- ملعقتين كبيرتين من مطحون الكركم.

لبن سائل (حسب الحاجة). طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به الكركم ونضيف له اللبن شيئاً فشيء ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها سواء في الجسم أو الوجه، ثم نتركه لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة. ثم نغسل المكان بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة، وفي حالة الشعر الكثيف يمكن إضافة كمية من دقيق الشوفان إلى الخليط.

تساعد هذه الوصفة على ترطيب وتنظيف البشرة وزيادة نضارتها إلى جانب إزالة الشعر. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

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