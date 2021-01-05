كريم البوتكس الطبيعي معجزة في ازاله التجاعيد وشد وتفتيح البشرة والتخلص من جميع مشاكلها هتحصلي علي بشرة مثل الاطفال

كريم البوتكس الطبيعي معجزة في ازاله التجاعيد وشد وتفتيح البشرة تعد التجاعيد إشارة لبدء مظاهر الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ويصبح أكثر جفافًا، وذلك بسبب انخفاض نسبة الكولاجين التي ينتجها الجسم، وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد قبل الأوان، مثل التعرض للشمس وحرارتها المرتفعة أو الإفراط في استخدام مستحضرات العناية بالبشرة والتي تحتوي على مواد كيميائية أو الإفراط في التدخين، وتزيد التجاعيد على الرقبة والأيدي والمنطقة المحيطة بالفم والمنطقة المحيطة بالعينين، ولذلك من الأفضل استخدام وصفات طبيعية للتخلص التجاعيد وشد وتفتيح البشرة . وصفة الطماطم فى ازاله التجاعيد:- وصفة الطماطم فى ازاله التجاعيد:- مكونات الوصفة:- ثمرة طماطم كبيرة.

ملح البحر بمقدار ثلاث ملاعق.

مكعب من الثلج. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم وملح البحر ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع الخليط الناتج على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. ثم نقوم بتمرير مكعب الثلج على البشرة بعد إزالة الخليط من عليها لغلق مسام البشرة. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة. بالإضافة إلى قدرة هذه الوصفة على إزالة التجاعيد، فإنها تسهم في ترطيب البشرة وزيادة نعومتها ولمعانها. وصفة العسل والقرفة لإزالة تجاعيد الوجه واليدين:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-وصفة العسل والقرفة لإزالة تجاعيد الوجه واليدين:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة عسل نحل. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء مناسب ونضع به القرفة مع عسل النحل ونخلطهم معًا جيدًا. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة وا ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نغسل البشرة باستخدام الماء البارد ثم نجففها برفق بفوطة من القطن. نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية. تعمل هذه الوصفة على الحد من ظهور التجاعيد والتخفيف من التهابات البشرة. طريقة التحضير والتطبيق:- الوسوم

كريم البوتكس الطبيعي معجزة في ازاله التجاعيد وشد وتفتيح البشرة تعد التجاعيد إشارة لبدء مظاهر الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ويصبح أكثر جفافًا، وذلك بسبب انخفاض نسبة الكولاجين التي ينتجها الجسم، وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد قبل الأوان، مثل التعرض للشمس وحرارتها المرتفعة أو الإفراط في استخدام مستحضرات العناية بالبشرة والتي تحتوي على مواد كيميائية أو الإفراط في التدخين، وتزيد التجاعيد على الرقبة والأيدي والمنطقة المحيطة بالفم والمنطقة المحيطة بالعينين، ولذلك من الأفضل استخدام وصفات طبيعية للتخلص التجاعيد وشد وتفتيح البشرة . وصفة الطماطم فى ازاله التجاعيد:- وصفة الطماطم فى ازاله التجاعيد:- مكونات الوصفة:- ثمرة طماطم كبيرة.

ملح البحر بمقدار ثلاث ملاعق.

مكعب من الثلج. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم وملح البحر ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع الخليط الناتج على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. ثم نقوم بتمرير مكعب الثلج على البشرة بعد إزالة الخليط من عليها لغلق مسام البشرة. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة. بالإضافة إلى قدرة هذه الوصفة على إزالة التجاعيد، فإنها تسهم في ترطيب البشرة وزيادة نعومتها ولمعانها. وصفة العسل والقرفة لإزالة تجاعيد الوجه واليدين:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-وصفة العسل والقرفة لإزالة تجاعيد الوجه واليدين:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة عسل نحل. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء مناسب ونضع به القرفة مع عسل النحل ونخلطهم معًا جيدًا. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة وا ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نغسل البشرة باستخدام الماء البارد ثم نجففها برفق بفوطة من القطن. نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية. تعمل هذه الوصفة على الحد من ظهور التجاعيد والتخفيف من التهابات البشرة. طريقة التحضير والتطبيق:-

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