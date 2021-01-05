أسرار تتبيلة المشاوي الخطيرة لأشهر المطاعم لحوم وكباب ودجاج بطعم جبار

أسرار تتبيلة المشاوي الخطيرة لأشهر المطاعم تعتبر خلطة المشاوي سواء للحوم أو الدجاج من أهم خطوات نجاح أي نوع من المشويات، حيث أن المشويات لها مذاق خاص يقبل عليها الأطفال والكبار والشباب وبالأخص الفتيات والسيدات ومن يتبع حمية غذائية، فهي لا يوجد بها الكثير من الدهون، وتقوم بشرائها دائماً من الخارج، وتضطر أن تخرج من المنزل في ظل هذه الظروف لشرائها، ولكن لا داعي للقيام بذلك بعد اليوم نحن سوف نتعرف على أهم أسرار وتكات المشويات بكافة أنواعها ونضمن لك الحصول على طعم رائع وبمكونات بسيطة. أسرار تتبيلة المشاوي الخطيرة لأشهر المطاعم إليكم الخلطة السحرية لتتبيله المشاوي الدجاج الكباب اللحوم للحصول على مشويات شهية ولذيذة: المكونات: ثمرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

رشة ملح.

فلفل أسود.

القليل من الزعتر.

القليل من بهارات الكاري.

ملعقة خل.

القليل من مطحون الكبابه الصيني. طريقة التحضير: نقوم بإحضار بولة عميقة بحجم كبير ونضع به عصير البصل ومن خلال القيام ببشر البصل واستخراج مائه. ونضيف له صعير الطماطم، ومن ثم ويضاف له كافة أنواع التوابل والملح والفلفل الأسود لعصير البصل وعصير الطماطم. وتقلب كافة المكونات معاً ويتم إضافتها على الدجاج وتقلب بشكل جيد، ومن الأفضل أن تترك التتبيله على قطع الدجاج لمدة ليلة. ويتم خرجها قبل ساعة من القيام بشويها أو أطول من ذلك حتى لا تحترق. ونقوم بوضعها على أسياخ الشوي وتشوي على الفحم وتقلب من حين لآخر للتأكد من نضجها، وتقدم ساخنة مع العيش والسلطة والمقبلات. وبهذه الطريقة تتمكني من الحصول على طبق أكثر من رائع وذات مذاق شهي للغاية، كما أن التتبيله مليئة بمكونات وعناصر مغذية ومتواجدة بكل سهولة في كل منزل، ويتم استخدام هذه التتبيلة لكثير من الأطباق مثل اللحم البتلو والضائن والبقري والدجاج وكذلك الأسماك وغيرها. الوسوم

أسرار تتبيلة المشاوي الخطيرة لأشهر المطاعم تعتبر خلطة المشاوي سواء للحوم أو الدجاج من أهم خطوات نجاح أي نوع من المشويات، حيث أن المشويات لها مذاق خاص يقبل عليها الأطفال والكبار والشباب وبالأخص الفتيات والسيدات ومن يتبع حمية غذائية، فهي لا يوجد بها الكثير من الدهون، وتقوم بشرائها دائماً من الخارج، وتضطر أن تخرج من المنزل في ظل هذه الظروف لشرائها، ولكن لا داعي للقيام بذلك بعد اليوم نحن سوف نتعرف على أهم أسرار وتكات المشويات بكافة أنواعها ونضمن لك الحصول على طعم رائع وبمكونات بسيطة. أسرار تتبيلة المشاوي الخطيرة لأشهر المطاعم إليكم الخلطة السحرية لتتبيله المشاوي الدجاج الكباب اللحوم للحصول على مشويات شهية ولذيذة: المكونات: ثمرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

رشة ملح.

فلفل أسود.

القليل من الزعتر.

القليل من بهارات الكاري.

ملعقة خل.

القليل من مطحون الكبابه الصيني. طريقة التحضير: نقوم بإحضار بولة عميقة بحجم كبير ونضع به عصير البصل ومن خلال القيام ببشر البصل واستخراج مائه. ونضيف له صعير الطماطم، ومن ثم ويضاف له كافة أنواع التوابل والملح والفلفل الأسود لعصير البصل وعصير الطماطم. وتقلب كافة المكونات معاً ويتم إضافتها على الدجاج وتقلب بشكل جيد، ومن الأفضل أن تترك التتبيله على قطع الدجاج لمدة ليلة. ويتم خرجها قبل ساعة من القيام بشويها أو أطول من ذلك حتى لا تحترق. ونقوم بوضعها على أسياخ الشوي وتشوي على الفحم وتقلب من حين لآخر للتأكد من نضجها، وتقدم ساخنة مع العيش والسلطة والمقبلات. وبهذه الطريقة تتمكني من الحصول على طبق أكثر من رائع وذات مذاق شهي للغاية، كما أن التتبيله مليئة بمكونات وعناصر مغذية ومتواجدة بكل سهولة في كل منزل، ويتم استخدام هذه التتبيلة لكثير من الأطباق مثل اللحم البتلو والضائن والبقري والدجاج وكذلك الأسماك وغيرها.

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