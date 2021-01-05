حضري بنفسك الفطيرة التركية الهشه جدا بالعجينة السحرية

حضري بنفسك الفطيرة التركية الهشه تحمل المعجنات بكافة أنواعها مكانة كبيرة لدى الأشخاص، وتعتبر الفطيرة التركية من أكثر المعجنات التي يجب أن تجربها بنفسك وتشتهر بها أفضل المطابخ التركية، حيث أنها تتسم بعجينتها المميزة وذات لون ذهبي، ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل منزل وطريقة عملها لا تحتاج منك وقت كبير ولا مجهود، وهذا بالنسبة للقيام بإعدادها، أما فيما يخص القيمة الغذائية فهي مليئة بالفيتامينات، وبإمكانك حشوها بحشوات متنوعة تحمل حديد وكالسيوم وغيرها من المواد التي يكون الجسم بحلجة لها، فتعالي معي لنتعرف معاً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفطيرة التركية بالمنزل هشة وطرية وبطعم ولا أروع.طريقة عمل الفطيرة التركية
تعرفي معنا على الطريقة الصحيحة لعمل الفطيرة التركية في المنزل من خلال هذه الخطوات:
- كوبان من الدقيق.
- رشة ملح.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب والزيت والبيكنج بودر، وتخلط كافة المكونات مع بعضهم البعض حتى أن نحصل على عجينة طريقة لينة ولكنها لا تلتصق باليد ونستمر على القيام بذلك حتى نضمن نجاح العجين، ومن ثم تترك في مكان دافئ حتى تتخمر بشكل جيد ويزداد حجمها.
- نقوم الآن بتحضير الحشو المفضل لديك مثل حشو اللحم المفروم والذي يتم من خلال وضع اللحم في مقلاة مدهونة بالزيت ويقلب ويوضع عليه بعض شرائح الفلفل وتتبل بالملح والفلفل الأسود، بشكل جيد حتى ن ينضج اللحم، ويصبح لونه بني، وبعد ذلك يرفع من على النار وتترك جانباً لتبرد.
- نأخذ العجن وتقسم لقسمين متساويين، ونفرد واحدة في صينية ونرفع الأطراف ونضع بها حشو اللحم المفروم ومن ثم نضع فوقها الحشو الأخرى من العجين ونغلق الأطراف بطريقة جيدة، وتزين بالسمسم وحبة البركة.
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حضري بنفسك الفطيرة التركية الهشه تحمل المعجنات بكافة أنواعها مكانة كبيرة لدى الأشخاص، وتعتبر الفطيرة التركية من أكثر المعجنات التي يجب أن تجربها بنفسك وتشتهر بها أفضل المطابخ التركية، حيث أنها تتسم بعجينتها المميزة وذات لون ذهبي، ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل منزل وطريقة عملها لا تحتاج منك وقت كبير ولا مجهود، وهذا بالنسبة للقيام بإعدادها، أما فيما يخص القيمة الغذائية فهي مليئة بالفيتامينات، وبإمكانك حشوها بحشوات متنوعة تحمل حديد وكالسيوم وغيرها من المواد التي يكون الجسم بحلجة لها، فتعالي معي لنتعرف معاً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفطيرة التركية بالمنزل هشة وطرية وبطعم ولا أروع.طريقة عمل الفطيرة التركية
تعرفي معنا على الطريقة الصحيحة لعمل الفطيرة التركية في المنزل من خلال هذه الخطوات:
- كوبان من الدقيق.
- رشة ملح.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب والزيت والبيكنج بودر، وتخلط كافة المكونات مع بعضهم البعض حتى أن نحصل على عجينة طريقة لينة ولكنها لا تلتصق باليد ونستمر على القيام بذلك حتى نضمن نجاح العجين، ومن ثم تترك في مكان دافئ حتى تتخمر بشكل جيد ويزداد حجمها.
- نقوم الآن بتحضير الحشو المفضل لديك مثل حشو اللحم المفروم والذي يتم من خلال وضع اللحم في مقلاة مدهونة بالزيت ويقلب ويوضع عليه بعض شرائح الفلفل وتتبل بالملح والفلفل الأسود، بشكل جيد حتى ن ينضج اللحم، ويصبح لونه بني، وبعد ذلك يرفع من على النار وتترك جانباً لتبرد.
- نأخذ العجن وتقسم لقسمين متساويين، ونفرد واحدة في صينية ونرفع الأطراف ونضع بها حشو اللحم المفروم ومن ثم نضع فوقها الحشو الأخرى من العجين ونغلق الأطراف بطريقة جيدة، وتزين بالسمسم وحبة البركة.
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