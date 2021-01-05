حضري بنفسك الفطيرة التركية الهشه جدا بالعجينة السحرية

حضري بنفسك الفطيرة التركية الهشه تحمل المعجنات بكافة أنواعها مكانة كبيرة لدى الأشخاص، وتعتبر الفطيرة التركية من أكثر المعجنات التي يجب أن تجربها بنفسك وتشتهر بها أفضل المطابخ التركية، حيث أنها تتسم بعجينتها المميزة وذات لون ذهبي، ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل منزل وطريقة عملها لا تحتاج منك وقت كبير ولا مجهود، وهذا بالنسبة للقيام بإعدادها، أما فيما يخص القيمة الغذائية فهي مليئة بالفيتامينات، وبإمكانك حشوها بحشوات متنوعة تحمل حديد وكالسيوم وغيرها من المواد التي يكون الجسم بحلجة لها، فتعالي معي لنتعرف معاً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفطيرة التركية بالمنزل هشة وطرية وبطعم ولا أروع.

تعرفي معنا على الطريقة الصحيحة لعمل الفطيرة التركية في المنزل من خلال هذه الخطوات:

كوبان من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقتين من البيكنج بودر.

كوب من الحليب الدافئ.