طريقة مبتكرة لصبغ الشعر بلون العسلي اللامع في البيت بمكونات طبيعية دون صبغات ضارة للشعر

طريقة مبتكرة لصبغ الشعر بلون العسلي صبغ الشعر في البيت بمكونات طبيعية يعتبر اللون العسلي من الألوان التي تحتل مكانة كبيرة بين الكثير من السيدات ويرغبون دائماً في الحصول عليه، حيث أنه يتناسب مع ألوان البشرة المختلفة، ولا يعتبر أشقر أو داكن، وعلى الرغم من ذلك نجد فئة كبيرة من السيدات لا يحبون تطبيق الصبغات على الشعر، نظراً لأنها تحتوي على صبغات كيميائية قد تسبب ضرر الشعر وتقصفه على المدى البعيد، ونحن لا نرغب في القيام بذلك ونريد أن نحصل على لون طبيعي بمكونات طبيعية موجودة في المنزل أينعم، يوجد العديد من المكونات التي تعمل على تغير لون الشعر دون أن تسبب له أي تلف، كما أنه تزيد من تغذيته وحيوته.

تابعي هذه المكونات الطبيعية من أجل الحصول على شعر عسلي رائع دون أن تسبب تلف الشعر:

نقوم بخلط 3ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق من الخل، وتخلط المكونات معاً من أجل الحصول على خليط متجانس، ويفرك الشعر بالخليط ويترك لمدة نصف ساعة، ونقوم بغسل الشعر مع الحرص على تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة شهر حتى أن تحصلين على اللون المرغوب به.

بإمكانك الحصول على شعر بني عسلي من خلال خلط ملعقتين من زيت اللوز مع ملعقتين من زيت الزيتون وكوب من الحناء ومعلقتين من القهوة والقلي من الماء الدافيء للعجن وتخلط المكونات حتى أن تحصلين على خليط متجانس، ويطبق الخليط على الشعر وتترك على الشعر لمدة ثلث ساعة، مع الحرص على تكرار ذلك الوصفة مرتين من كل أسبوع، ولمدة لا تقل عن شهر كامل من أجل الحصول على أفضل النتائج.

من المكونات التي تساعد في الحصول على شعر بني لامع من خلال غلي أربع ملاعق من مسحوق البابونج في كمية مناسبة من الماء، وتصفى وتترك حتى تبرد، ونقوم بتطبيق الخليط على الشعر ونجلس بالشمس لمدة ساعتين أو نستخدم مصفف الشعر ومن ثم نقوم بغسل الشعر.