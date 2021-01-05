في 3 أيام تطويل الرموش بخلطة طبيعية ساحرة لزيادة طول وتكثيف الرموش

في 3 أيام تطويل الرموش بخلطة طبيعية ساحرة ترغب كل فتاة في الحصول على عيون أكثر جاذبية من خلال الحصول على رموش كثيفة وطويلة وذات لون داكنة، حيث أنها تعد من أكثر علامات الجمال، وتلجأ الفتيات لاستخدام أدوات تجميلية تعمل على إبراز الرموش مثل الماسكارا أو القيام بتركيب رموش صناعية، للحصول على ما نرغب به من رموش كثيفة، ولكن نحن نعلم أن كل هذه حلول مؤقتة، ولكن نحن لدينا حلول طبيعية فعالة في زيادة طول وكثافة الرموش، تعالوا معنا لنتعرف عليها سوياً.

في 3 أيام تطويل الرموش بخلطة طبيعية ساحرة

زيت الخروع

من أكثر المنتجات تداول في زيادة طول وكثافة الرموش، أنه فعال في تحفيز نمو الشعر وتعزيز البصيلة، ويقضي على الكائنات الدقيقة التي تتلف البصيلة، ويتم استخدامه من خلال استخدام فرشاة ماسكرا وتوضع في الزيت وتطبق على الرموش قبل النوم بشكل يومي وتترك طوال الليل وتغسل في الصباح.

الشاي الأخضر

من الممكن الاستعانة باشاي الأخضر من خلال مسح العين بقطعة من القطن مغموسة في الشاي الأخضر وتطبق كل ليلة قبل النوم.

البيض

من المنتجات الطبيعية التي يوجد نسبة كبيرة من البروتين التي تساعد على إطالة الرموش وزيادة كثافتها، وتتم من خلال خلط بيضة واحدة مع كمية مناسبة من الجليسرين، وتخلط بشكل جيد ونقوم بغمس قطعة من القطن في الخليط وتطبق على الرموش وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم نقوم بغسل الرموش بالماء البارد مع الحرص على تكرار الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع.

الاهتمام الجيد بتناول أطعمة جيدة تساعد على نمو الشعر.

الحرص على عدم النوم بالمكياج ونتخلص منه كل ليلة لأنه يسبب تقصف الرموش.

الابتعاد عن تركيب رموش صناعية لأنها تسبب تسقط الرموش.

لا يتم فرك الرموش عند القيام بالتنظيف والفرك بشدة للرموس لأنها يسبب تلفها وتساقطها.

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