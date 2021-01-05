الأقصر وأسوان من أهم المزارات السياحية في مصر خصوصاً في فصل الشتاء، وده لأنهم متنوعين جداً وفيهم نشاطات مختلفة غير المزارات الفرعونية المعروفة، لكن كمان في متاحف وكامبات ومطاعم وفنادق مميزة، غير الطبيعة المصرية الساحرة والمنظر الرائع لنهر النيل في أسوان، في المقال ده هنحاول نعملك دليل صغير لأهم المزارات الموجودة فيهم.. اعرفي معانا دليلك الكامل لأهم مزارات رحلة الأقصر وأسوان وأفضل الأماكن اللي لازم تزوريها

دليلك الكامل لأهم مزارات رحلة الأقصر وأسوان.. وأفضل الأماكن اللي لازم تزوريها

معبد الكرنك

طبعاً أشهر من نار على علم، مشهور بمساحته الضخمة والأعمدة وطريق الكباش، وأكيد عروض الصوت والضوء المبهرة اللي بتعرفك تاريخ المكان وبتاخدك جولة عبر تاريخه، سعر التذكرة للمعبد ولمتحف الكرنك 20 جنيه للمصريين، و5 جنيه للطلبة.

معبد الأقصر:

من أشهر المعابد والمزارات اللي كده كده لازم مايفوتكيش، مساحته كبيرة جداً ومن الاماكن اللي اساسي تزوريها، هتلاقي هناك كمان البحيرة المقدسة خارج قاعة معبد الأقصر الرئيسية وعندها تمثال كبير للجعران، سعر التذكرة 20 جنيه للمصريين، و5 جنيه للطلبة.

وادي الملوك

موجود على الضفة الغربية للنيل، وبيضم عدد كبير جداً من المقابر الملكية اللي بتتميز بالزخارف الملونة على كل الجدران بشكل مبهر، سعر التذكرة 20 جنيه للمصريين، و10 جنيه للطلبة.

معبد كوم أمبو

غني جداً بالنصوص المحفورة والرسومات وبيعتبر من أهم المزارات السياحية في الأقصر، ويعتبر أهم نشاط فيه هي انك تاخدي فيه جولة دائرية تكشفي بيها المعبد كده وتاخدي فيه صور تذكارية، سعر التذكرة 20 جنيه للمصريين، و5 جنيه للطلاب.

متحف الاقصر

من أجمل المتاحف في مصر، بيزين طريق كورنيش النيل، فيه 376 قطعة نادرة ومومياوات لأشهر فراعنة مصر، سعر التذكرة 20 جنيه للمصريين و5 جنيه للطلاب.

متحف النوبة

المتحف موجود في واحدة من احلى المواقع الأثرية في مصر، على ربوة عالية بجوار مقياس النيلبيتكون وبيتكون من 3 أدوار، البدروم وده فيه قاعة العرض الرئيسية، والدور الأرضي فيه المدخل الرئيسي وقاعة كبار الزوار، والدور الأول فيه الكافيتريا والمكتبة وحجرات التصوير وباقي المتحف.

الفنادق والكامبات

الفنادق والكامبات في الأقصر و الأسوان طبيعي يكونوا كتير وكلهم حلوين، زي بيت ضيافة Basmatic Nubian Guest House على بُعد 500 متر بس من متحف النوبة وبيعتبر من أفضل بيوت الضيافة اللي موجودة.

كمان في أسوان في Nuba Dool Guest House على جزيرة أسوان، مكانه مميز جداً على النيل مباشرةً ، قريب من متحف النوبة وجزيرة كيتشنر وكاتدرائية أسوان المسيحية. ويعتبر مطار أسوان الدولي المطار هو الأقرب لـ Nuba Dool Guest House على بعد 15 كم منه.

أما في الاقصر فهتلاقي السلام كامب على الضفة الغربية لنهر النيل وبيعتبر من أشهر الكامبات هناك، على بعد 5 كم من معبد مدينة هابو ويعتبر مطار الأقصر الدولي المطار الأقرب له على بعد 8 كم.

كمان في سانت جوزيف هوتيل في شارع خالد بن الوليد على الضفة الشرقية لنهر النيل، على بعد 700 متر بس من محطة قطارات الاقصر يعني تقريبا مسافة 5 دقايق بالعربية وتكوني هناك، وبيتميز بإطلالة بانورامية جميلة على النيل مباشرةً، وكمان حمامات سباحة على الروف.

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