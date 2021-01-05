سيروم طبيعي رهيب أقوى من الكولاجين في تنعيم وترطيب الشعر وزيادة لمعانه

سر الحصول على شعر كثيف ولامع وناعم دون الذهاب مراراً وتكراراً إلى صالونات العناية بالشعر، يوماً بعد يوم تتضح أمامنا العديد من أسرار منتجات العناية بالشعر، والتي تدفع شركات التجميل مبالغ طائلة حتى لا تنكشف أمام الجمهور بهدف الحاظ على المبيعات، واليوم سوف نكشف لكِ سيدتي عن واحد من تلك الأسرار لزيادة نعومة ولمعان وكثافة الشعر بشكل ملحوظ، والتخلص في نفس الوقت من مشكلة تقصف وتلف الشعر وتقوية بصيلاته، وهو يعتبر اقوي سيروم طبيعي مرطب لكل أنواع الشعر حتى الشعر الهايش والمجعد.

تحضير اقوي سيروم لزيادة نعومة ولمعان الشعر

يمكنك استعمال هذا السيروم لحل مشكلة تشابك الشعر أثناء التمشيط من أول استخدام وبكمية قليلة جدا، حيث أن تشابك الشعر يؤثر على جذوره ويعتبر من أكثر أسباب تقصف الشعر ويؤثر علي الشكل الجمالي والصحي للشعر، ويتكون هذا السيروم من مكونات طبيعية 100% وهي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللافندر. من 3 الي 5 كبسولات من فيتامين E.

زيت جوز الهند غني عن التعريف فهو يعمل علي ترطيب وتنعيم الشعر وتغذية بصيلاته، أما زيت الجوجوبا فهو من الزيوت الهامة جدا للشعر حيث يعمل علي حمايته من التساقط وتغذيته وتقوية بصيلاته وعلاج قشرة الرأس، ويعمل أيضا علي ترطيب ونمو الشعر وزيادة كثافته؛ لان زيت الجوجوبا يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقوي الشعر.

كما يلعب زيت اللافندر دور هام جدا في زيادة نمو الشعر، ويعالج مشكلة الصلع وتساقط الشعر وأيضا مضاد للبكتيريا الالتهابات التي قد تحدث في فروة الرأس، ويعمل علي التقليل من مشكلة تقصف الأطراف كما انه يعطي رائحة جذابة للشعر ويضيف له لمعان طبيعي، وأخيرا فيتامين E معروف باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل علي تحسين نمو الشعر، وتقلل من تلف الخلايا وتساعد على زيادة لمعان الشعر وتنعيمه بفاعلية.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير بخاخ زجاجي ثم يتم أضافة مقدار كلا من زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا وزيت اللافندر ، ونطرا لاختلاف كثافة كل زيت عن الآخر يتم خلط الزيوت جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يوضع البخاخ في حمام مائي ساخن (في درجة حرارة لا تزيد عن 50 درجة) لمدة ربع ساعة، ثم يُترك الخليط حتى يبرد تماما بعدها يتم اضافة مقدار كبسولات فيتامين E إلى البخاخ ثم يتم استخدامه.

يتم استخدام السيروم بعد غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك، حيث يتم بخ كمية قليلة من هذا السيروم علي الشعر ثم يتم تمشيطه برفق، ولتحقيق نتيجة رائعة وللحفاظ في نفس الوقت على شعرك من التساقط يمكنك استخدام غسول طبيعي للشعر، يتكون هذا الغسول من شامبو أطفال بمقدار 3 ملاعق كبيرة، مضاف إليه ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من القرفة وربع كوب من الماء، ويتم المزج جيدا ثم يتم غسل الشعر به.