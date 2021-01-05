وصفة سريه من جارتى الباكستانيه معجزة لتطويل الشعر ومحاربة الصلع ونمو الشعر وزيادة كثافته سريعاً

الوصفات الباكستانية لتطويل الشعر الشعر هو تاج جمال كل امرأة لذا ترغب بالمحافظة على صحته وجماله، حيث أن هناك الكثير من الطرق التي تستخدم لتطويل ونمو الشعر سريعاً، وسوف نقدم لكم أفضل الوصفات والخلطات الباكستانية التي تعمل على إطالة الشعر ووقف التساقط ومحاربة الصلع الذي يفزع الكثير من النساء والرجال ولكن من أفضل الحلول على الخلطات التي تعتمد على مواد طبيعية آمنة على فروة الرأس والشعر.

السر الحقيقي في إطالة الشعر يكمن في الخلطات والوصفات الطبيعية الآمنة جداً على فروة الرأس والشعر ومنها ما يلي:

يعد واحد من أجود أنواع الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف ويعوض الشعر وفروة الرأس ما تفقده من عناصر طبيعية مهمة ولاستخدامه لابد من توفير بعض المكونات التالية:

4/1 كوب زيت خردل.

4/1 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز.

2/1 كوب زيت جوز الهند.

قومي بإحضار قدر عميق صغير الحجم ضعي به كافة أنواع الزيوت التي ذكرناها إليكم وضعيهم على النار لمدة دقيقة على الأقل، ثم يتم وضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ثم عليكِ باستخدام كمية مناسبة لطول وكثافة شعرك من الخليط وتدليك فروة الرأس والشعر بها لمدة 5 دقائق ومن ثم يترك لمدة ساعتين بعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتطويل الشعر بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة للشعر ويستخدم من خلال خلط ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت جوز الهند وبيضة كبيرة الحجم واخلطيهم مع بعضهم جيداً ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك للصباح ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو والتكرار المستمر للحصول على أفضل النتائج.