كنز ضعيه مع الشامبو ,ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة,ولن يتساقط بعد اليوم, ينبت الفراغات, و يحارب الصلع

وصفات الثوم لتطويل ونمو الشعر الثوم من النباتات التي تحتوي على كثير من الفوائد الجمالية والصحية، فلا يمكن الاستغناء عن الثوم في علاج مشكلات الشعر، فهو يساعد على إنبات الشعر وسرعة نموه، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية جذوره وزيادة طوله وكثافته، ويمكن أن يستخدم بكثير من الطرق المختلفة التي سوف نقدمها إليكم اليوم للحصول على شعر طويل وينمو سريعاً.

يوجد الكثير من الطرق التي يستخدم بها الثوم لنمو الشعر ومحاربة الصلع ولإنبات المناطق الفارغة بفروة الرأس ومنها:

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر فعليكِ باستخدام هذه الطريقة للحصول على شعر صحي ومغذي، فقومي بإحضار زجاجة شامبو ويكون من الأفضل إذا استخدمتِ شامبو جونسون للأطفال واحضري رأس ثوم ومن ثم يتم تقطيعها ووضعها في زجاجة الشامبو واغلقيها جيداً ثم اتركيها جانباً في مكان مناسب ولمدة أسبوع كامل ويكون من الأفضل إذا كان مكان مظلم، ثم تستخدم في غسيل الشعر كل أسبوع وسوف تحصلين مع كثرة الاستخدام على نتائج مدهشة.

هو من أفضل الطرق التي يستخدم بها الثوم حيث أنه يعالج الشعر التالف والجاف ويتم تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة، عن طريق هرس 7 من فصوص الثوم الطازجة في وعاء ويضاف لها بعد ذلك مقدار بسيط من الماء مضاف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و5 قطرات من زيت شجرة الشاي و5 قطرات من زيت النعناع العطري واخلطيهم مع بعضهم جيداً ومن ثم يتم إضافة المكونات إلى احد أنواع الشامبو التي تفضلين استخدامه ورجي الزجاجة جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض وتترك لحين استخدامها في كل مرة تقومي بغسل وتنظيف شعرك، واحرصي على أن تقومين بتخزينه في منطقة جيدة التهوية.