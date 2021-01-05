اسرع خلطه سحريه لتبييض وشد اليدين والوجه والرقبة والجسم كله خلال ربع ساعه فقط خلطه سريه رهيبه

خلطات تبيض اليدين والوجه والرقبة تبحث أغلب النساء عن أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تبيض اليدين والوجه والرقبة خاصة في فصل الشتاء، لأن في هذا الفضل تعاني البشرة من الجفاف وتحتاج إلى الترطيب العميق الذي لا يمكن الحصول عليه من المنتجات، كما أن البشرة تتعرض للغمقان لكثير من الأسباب المختلفة، وقد حرصنا على أن نقدم إليك اليوم سيدتي أفضل الخلطات لتبيض اليدين والوجه والرقبة.

تحتوي الخلطات على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة سريعاً ومنها ما يلي:

يعتبر جل الصبار من المكونات الطبيعية التي تحد من تصبغات الوجه والرقبة واليدين، كما أنها تحتوي على خصائص تعمل على تجديد خلايا البشرة وتعيد بناء الأنسجة التالفة، فقومي باستخدامه عن طريق استخدام ورقة من الصبار واستخراج ما بها من جل وضعيه على الوجه واليدين والرقبة وتركية لمدة 30 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر، وإذا لم تستطيعين الحصول على ورقة صبار يمكنكِ شراء جل الصبار المتاح في الأسواق واستخدامه.

لكي تحصلين على بشرة صافية ناصعة البياض ناعمة كالحرير قومي بوضع الماء الساخن وكوب من الحليب في حوض الاستحمام مع عصر حبة من الليمون واخلطي المكونات بالماء بطريقة جيدة ومن ثم تقومين بالاسترخاء بالحوض لحوالي 20 دقيقة وبعدها يتم غسل الجسم بالماء الفاتر، فالحليب من المواد التي تحتوي على انزيمات تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها.

الشوفان من النباتات التي تمنح الإنسان الكثير من العناصر المفيدة جداً للصحة بوجه عام، كما أنه يمتلك القدرة على تبيض البشرة والرقبة واليدين عندما يتم خلطه مع بعض من المكونات الطبيعية، فقومي بسحق القليل من الشوفان وضيفي له لب الطماطم حتى تحصلين على خليط متماسك، فقومي بوضع طبقة من الخليط على الرقبة والبشرة واليدين وتركها لمدة 20 دقيقة ومن ثم فركها بالأصابع المبللة بحركات دائرية لكي تتخلصين من الجلد الميت ومن ثم غسلها بالماء الفاتر ووضع كريم مرطب.