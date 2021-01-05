اقوى كريم ساحر بالكولاجين لشد الوجه والرقبه وازالة التجاعيد نهائيا بمفعول البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

الكريم الفوري لشد البشرة تحتاج كل سيدة وفتاة لبعض من المنتجات التي تعمل على تحفيز الكولاجين بالبشرة لمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، مع العلم أن هناك بعض من الطرق الطبيعية المفيدة جداً للبشرة تعمل على دعم الكولاجين بالبشرة وهذا يساهم بشكل كبير جداً على منع التجاعيد والتحلي ببشرة صافية ونقية خالية من كل العيوب التي تشوه جمالها.

يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية المليئة بالعناصر المهمة والتي تحتاج لها البشرة لكي تصبح مغذية ونقية ومنها ما يلي:

تعد من أفضل المواد الطبيعية التي تستخدم لشد ترهلات الوجه والبشرة حتى وإن تم استخدامها بشكل منفرد بدون إضافاتها مع أي مكون أخر، لأنها تعمل على مرونة الجلد وترطيبه بطريقة طبيعية وتحفيز من إنتاج الكولاجين، ويتم استخدامها عن طريق تدليك البشرة بقليل من زبدة الشيا وبحركات دائرية كل يوم ولكن لابد من القيام بتنظيف البشرة جيداً، ويفضل أن تستخدم في الصباح والمساء للحصول على أفضل النتائج.

تعد الزيوت الطبيعية من أفضل الأشياء التي تستخدم في فرد الوجه وتمنع من ظهور التجاعيد كذلك شمع العسل مفيد جداً على البشرة ويعمل على تغذيتها بعمق، احضري وعاء ضعي به ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زبدة الشيا وضعيهم على النار حتى يصلوا لدرجة عالية من الذوبان.

ومن ثم يضاف ملعقتين كبيرتين من شمع العسل ونصف ملعقة صغيرة من فيتامين إ، وقلبي المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم الاحتفاظ بالخليط في وعاء من الزجاج واتركيه حتى أن يصبح بارد وصلب كالكريم، يتم استخدام الكريم كل يوم لترطيب وتنعيم البشرة وشد الوجه والرقبة والحماية من الترهلات والتجاعيد، فاستمري على استخدامه وسوف تحصلين على أفضل النتائج المرضية.