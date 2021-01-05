اقوى كريم ساحر لتفتيح العانه وتحت الابط والاماكن الحساسه رهيب وفعال سواد 20سنه سيذهب في دقائق

إليكِ سيدتي كريمات تفتيح المناطق الحساسة تفتيح المناطق الحساسة أكثر ما تقوم النساء بالبحث عنه في تلك الفترة، حيث أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى سوادها مثل الاحتكاك أو ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من أقمشة غير مناسبة للبشرة وغير قطنية والتعرق الزائد وعدم النظافة فكل هذه أسباب مؤدية إلى اسمرار المناطق الحساسة، وبهذا فأنتِ تحتاجين إلى أفضل الوصفات الطبيعية المصنوعة في منزلك.

تعمل الكريمات المنزلية التي تحتوي على مكونات طبيعية على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ومن أهمها الآتي:

من أنواع الكريمات الرهيبه للتفتيح التي تعطيكِ نتائج بعد استخدامها بحوالي 3 أيام فقط، فقومي بغمر قطعة نظيفة من القطن في قليل من الحليب ومرريها على المناطق الحساسة والداكنة بالجسم بلطف ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة فالحليب يعمل على تقشير البشرة وبالتالي يزول الاسمرار، ثم يتم شطف المناطق بالماء الفاتر والصابون.

قومي بصناعة عجينة مكونة من حبة مهروسة من الخيار مضاف لها القليل من هلام الصبار، ثم يتم توزيع الخليط على المناطق الحساسة بالجسم والمصابة بالاسمرار وتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم شطفها بالماء البارد والتكرار المستمر حتى تحصلين على نتائج فعالة حيث أن الخيار من المكونات التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وتزيل البقع خاصة إذا كان مخلوط بهلام الصبار.

يحتوي كلاً منهم على كثير من الفوائد التي يمكن للبشرة الاستفادة منها، حيث يتم استخدامه عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويمكن استبداله بزيت اللوز وقلبي المكونات جيداً مع بعضها، ثم يتم تطبيق الخليط على المناطق الداكنة وتركها لمدة 15 دقيقة وافركي البشرة بعدها بنصف ليمونة، واحرصي على تكرار استخدام تلك الطريقة مرتين في الأسبوع ومسح المناطق الحساسة بقليل من ماء الورد 3 مرات في اليوم.